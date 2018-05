KICKBOXER - IL NUOVO GUERRIERO/ Su Rai 4 il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 19 maggio 2018)

Kickboxer - Il nuovo guerriero, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Jean-Claude Van Damme e Dennis Alexio, alla regia Mark DiSalle e David Worth. Il dettaglio.

19 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE DENNIS ALEXIO

Il film Kickboxer - Il nuovo guerriero va in onda su Rai 4 oggi, sabato 19 maggio 2018, alle ore 22.55. Una pellicola d'azione che vanta nel suo cast l'attore Jean-Claude Van Damme nei panni del protagonista principale, ed è stata diretta nel 1989 da Mark DiSalle e David Worth. Van Damme, che ha vestito i panni del personaggio di Kurt Sloane, ha lavorato anche al soggetto e alla sceneggiatura del film in coppia con Mark DiSalle. Non si tratta di uno dei film più famosi delle tante pellicole cinematografiche interpretate da Van Damme. Tuttavia Kickboxer - Il nuovo guerriero viene spesso riproposto dalle reti Rai con discreti risultati in termini di ascolti. Accanto a Jean-Claude Van Damme nel cast di Kickboxer - Il nuovo guerriero, troviamo anche Dennis Alexio, Michel Qissi e Ka Ting Lee. Gran parte del cast gli attori secondari non è composto da interpreti cinematografici noti a livello internazionale. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

KICKBOXER - IL NUOVO GUERRIERO, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista del film è Erik Sloan, lottatore di kick boxing detentore del record mondiale di vittorie nella categoria dei massimi. Negli Stati Uniti sembra non avere rivali e la fama che lo precede sembra intimorire ogni avversario che puntualmente cade KO sul ring. Tuttavia Eric è sempre più pressato dai giornalisti sportivi che vorrebbero vederlo scendere sul ring sfidando un avversario del suo livello. L'unico posto in cui potrebbe trovare un avversario degno della sua immensa bravura è in Thailandia. Decide così di partire per sfidare Muay Thai Tong Po, campione thailandese di kick boxing. Il fratello di Eric, Kurt, prima dell'incontro con il campione thailandese vede quest'ultimo all'opera rendendosi conto della straordinaria forza dell'uomo e che probabilmente suo fratello Eric potrebbe soccombere sul ring. Il match inizia e il primo round si conclude nettamente a favore di Mai Tai che mette all'angolo Eric con una serie di ginocchiate al basso ventre che annientano il lottatore americano. Come finirà il match? Eric riuscirà a sopravvivere e dimostrare di essere il più forte al mondo?

© Riproduzione Riservata.