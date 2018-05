Kate Middleton/ Il ritorno in pubblico dopo la nascita del terzogenito (Royal Wedding)

Kate Middleton, la moglie del Principe William torna in pubblico dopo la nascita del terzogenito. C'è grande attesa per scoprire come sarà il suo vestito per la cerimonia. (Royal Wedding)

Continua ad essere alta l'attenzione per Kate Middleton in occasione delle Royal Wedding di Harry e Meghan. Soprattutto per via del look che deciderà di sfoggiare per la cerimonia, ovviamente senza dimenticare che il ruolo di primo piano in questo caso spetta di certo alla sposa. L'ultima volta che Kate ha partecipato ad un matrimonio, ricorda Di Lei, risale a qualche anno fa, quando la sorella Pippa è avanzata verso l'altare. In quell'occasione ha sfoggiato un look rosa grazie alla firma dello stilista Alexander McQueen, sobrio ed elegante al tempo stesso. La stessa strategia potrebbe quindi essere adottata per le nozze della neo cognata, tenendo sempre in considerazione quale protocollo seguire. Per le donne infatti è previsto un abito da giorno con cappello, con una gonna lunga che arrivi almeno fino al ginocchio. In base alle scelte precedenti, sotto la guida della stilista personale di Kate, Nathasha Archer, la Duchessa di Cambridge dovrebbe optare ancora una volta per Alexander McQueen e le sue creazioni, dato che è lo stilista che ha curato i suoi outfit negli eventi mondani più importanti. Stesso discorso anche per i colori, che potrebbero variare da un grigio perlato fino ad un turchese. Tutte scelte comunque tenui ed in linea con il suo status di neo mamma.

KATE MIDDLETON: PER LA TERZA VOLTA MAMMA

A poche settimane di distanza dalla nascita del suo terzo figlio, Kate Middleton si prepara a partecipare per la prima volta ad un evento mondano. Le Royal Wedding non sono di certo un'occasione sobria, ma di sicuro utile per la famiglia reale e tutti i familiari di incontrare i sudditi. Anche se i figli di Kate sono stati presenti al recente matrimonio di zia Pippa Middleton, in quest'occasione verranno affidati ad una tata di tutto rispetto, con un addestramento particolare che la rende perfetta come tata dei Royal Baby. Esperta di arti marziali e di anti-terrorismo, la spagnola Maria Borrallo ha un curriculum da fare invidia, che comprende una laurea al Norland College, specializzato in istruzione per l'infanzia. Con tre bambini al di sotto dei cinque anni, di certo la sicurezza deve essere messa in primo piano e per questo Maria Borrallo, ricorda Il Quotidiano, non è proprio una tata all'antica di tipo convenzionale. La donna sa infatti come allontanarsi dai paparazzi in tempo record, tenere a bada stalker e gestire le situazioni più problematiche. Anche se la nascita di Louis Arthur Charles, l'ultimo nato di William e Kate, ha aumentato il carico di lavoro di tata Maria, sembra che la coppia reale non abbia alcuna intenzione di mettere al suo fianco un supporto di alcun tipo.

