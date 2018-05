Kitty Spencer/ Chi è la bellissima nipote di Lady Diana: un amore italiano nel suo passato

Kitty Spencer, chi è la bellissima nipote di Lady Diana che ha incantato tutti al matrimonio di Meghan Markle e Harry: modella e un amore italiano nel suo passato.

19 maggio 2018 Redazione

Kitty Spencer - Foto Instagram

Kitty Spencer ha incantato i fotografi di tutto il mondo presenti al matrimonio dell’anno tra Meghan Markle e il Principe Harry. Bellissima, bionda e con un look impeccabile, Kitty ha oscurato anche gli ospiti vip, ma chi è Kitty Spencer? Nipote di Lady Diana, Kitty ha 27 anni e ha cominciato a far parlare di sé nel 2007 quando, all’epoca sedicenne, partecipò insieme ai cugini William e Harry al concerto in memoria di Lady Diana. Da quel giorno, la bellezza di Kitty Spencer non è passata inosservata diventando una modella e un'icona di stile per le ragazze inglesi. Kitty, infatti, ha svelato anche per Dolce & Gabbana e grazie alla sua eleganza innata e alla sua raffinatezza, ha conquistato anche la società inglese. Kitty Spencer, infatti, è considerata una delle ragazze più belle del Regno Unito. Prima di tuffarsi nel mondo della moda ha concluso i suoi studi conseguendo anche un master in economia. Tatler, la rivista dell’aristocrazia britannica, ha inserito Lady Kitty Spencer nell'elenco delle English Roses 2017 ovvero le ragazze più belle e di successo del Regno Unito.

KITTY SPENCER: UN AMORE ITALIANO NEL SUO PASSATO

Nonostante la straordinaria bellezza, Kitty Spencer ha instaurato un ottimo rapporto con Kate Middleton a cui è legata da uno straordinario rapporto d’amicizia. Kitty Spencer è stata anche la protagonista delle cronache di gossip per il suo amore con un imprenditore italiano. Kitty, infatti, è stata fidanzata per ben quattro anni con Niccolò Barattieri di San Pietro. La loro storia è finita per i progetti futuri differenti. Kitty, infatti, avrebbe voluto sposarsi e diventare mamma mentre lui, 45 anni, divorziato e già padre di tre figli, ha preferito fare un passo indietro. Quella che sembrava una crisi passeggera si è poi trasformata in una vera rottura. Kitty Spencer è tornata così single mentre l’imprenditore italiano sembra che l’abbia sostituita con Liz Hurley.

