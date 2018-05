L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO 2/ Su Italia 1 il film con Morgan Freeman (oggi, 19 maggio 2018)

L'incredibile storia di Winter il delfino 2, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Morgan Freeman, Ashley Judd e Kris Kristofferson. Il dettaglio.

19 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

ALLA REGIA CHARLES MARTIN SMITH

Il film L'incredibile storia di Winter il delfino 2 va in onda su Italia 1 oggi, sabato 19 maggio 2018. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Charles Martin Smith e rappresenta il secondo capitolo della saga cinematografica dedicata a Winter, un esemplare di delfino tratto in salvo da un gruppo veterinari che le impiantano una coda artificiale. Nel secondo film sella serie ritroviamo gran parte del cast originario apparso già nel primo film, composto da Morgan Freeman, Ashley Judd, Kris Kristofferson, Harry Connick Jr., Nathan Gamble e Cozi Zuehlsdorff. La pellicola, prodotta dalla Warner Bors, è stata diretta da Charles Martin Smith, regista molto noto nel mondo del cinema hollywoodiano, reso celebre da alcune pellicole di grande successo. Nel corso della sua carriera ha infatti curato la regia di Air Bud - Campione a quattro zampe, Morte a 33 giri e Stone of destiny. Ha anche diretto L'incredibile storia di Winter il delfino. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO 2, LA TRAMA DEL FILM

Winter è ormai ospite fissa dell'acquario diretto dal dottor McCarthy. Il giovane esemplare femmina di delfino sembra ormai essersi abituata perfettamente alla sua protesi, diventando la mascotte della struttura. L'umore di Winter cambia nettamente dopo la morte di una delfina molto più anziana di lei, Panama, che per Winter aveva assunto un'importanza quasi materna. La delfina cambia drasticamente, diventando scontrosa e poco incline a qualsiasi tipo di attività, tanto da costringere il direttore a chiudere la vasca ai visitatori. L'equipe dell'acquario marino però ha un'idea. Dopo il ritrovamento di una piccola delfina orfana di madre, provano ad introdurre la cucciola nella vasca di Winter che con titubanza iniziale si affeziona alla piccola Hope. Il tentativo va a buon fine, donando a Winter la gioia di una nuova amicizia e alla giovane Hope un punto di riferimento a cui affidarsi.

