LUCA ONESTINI/ E Ivana Mrazova: il viaggio alle Maldive e i nuovi progetti (Verissimo)

Luca Onestini oggi a Verissimo: il recente viaggio alle Maldive insieme alla fidanzata Ivana Mrazova e i progetti per il futuro. In estate a Temptation Island Vip?

19 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Luca Onestini

Luca Onestini è ospite nella puntata di Verissimo ampiamente dedicata al matrimonio reale di Meghan Markle e del principe Harry: Silvia Toffanin però concederà spazio anche ad alcuni graditissimi ospiti che parleranno delle recenti novità professionali e sentimentali. Tra di essi ci sarà appunto anche un volto molto amato dal pubblico di Canale 5 ovvero , colui che ha portato il buon umore lo scorso autunno grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2 e a quello che ormai è diventato un tormentone: "Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita". Proprio ai microfoni di Silvia Toffanin, qualche mese fa, l'ex tronista di Uomini e donne aveva parlato della sua storia d'amore con Ivana Mrazova, nata come semplice amicizia davanti alle telecamere del Grande Fratello, e poi sbocciata a pochi mesi dall'uscita nella Casa più spiata d'Italia. Una relazione che, nonostante le voci di crisi, procede ancora.

LUCA ONESTINI E LE RECENTI VACANZE ALLE MALDIVE

Luca Onestini è tornato a Milano solo da pochi giorni, al termine di un viaggio alle Maldive insieme ad Ivana Mrazova. La coppia ha documentato gli splendidi paesaggi visitati nel paradiso tropicale e ha colto l'occasione per confermare come tutto stia andando per il meglio a otto mesi dal loro primo incontro, avvenuto proprio all'inizio dell'avventura al Grande Fratello. Nel suo profilo Instagram, la modella ceca ha espresso qualche giorno fa il suo amore per il compagno, con il quale recentemente ha anche cominciato una vera convivenza: "8 mesi fa ci siamo visti per la Prima volta... Non mi sarei mai aspettata che nascesse una cosa così profonda, un sentimento così forte tra di Noi.. Ma le cose inaspettate sono le cose più belle.. Ogni giorno mi confermi quanto sono stata fortunata di averti incontrato". Anche i più scettici riguardo questa relazione sembrano essersi finalmente rassegnati all'evidenza...

IN ESTATE A TEMPTATION ISLAND VIP?

Ospite della puntata di oggi di Verissimo, Luca Onestini incontrerà anche l'amico Raffaello Tonon, conosciuto al Grande Fratello Vip e con il quale è rimasto in ottimi rapporti anche quando le telecamere si sono spente. L'avventura televisiva nel reality show di Canale 5 potrebbe non essere l'ultima per Onestini, che in estate è dato tra i papabili partecipanti di un nuovo programma legato a Maria De Filippi. Il suo nome, e quello della compagna Ivana Mrazova, è dato infatti tra i quasi certi protagonisti di Temptation Island Vip, il docu-reality che già conosciamo nella versione dedicata ai non famosi (con qualche incursione di coppie nate a Uomini e donne). Se il nome di Luca e Ivana venisse confermato, la coppia potrebbe ritrovarsi con altri due compagni di avventura al GFVip ovvero Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, a loro volta quasi certi partecipanti nella trasmissione condotta da Simona Ventura.

