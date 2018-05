LUPIN III: LA COSPIRAZIONE DEI FUMA/ Su Italia 1 il film diretto da Masayuki Ozuki (oggi, 19 maggio 2018)

Lupin III: La cospirazione dei Fuma, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast i doppiatori: Roberto Del Giudice e Sandro Pellegrini. Il dettaglio.

19 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA MASAYUKI OZUKI

Il film Lupin III - La cospirazione dei Fuma va in onda su Italia 1 oggi, sabato 19 maggio 2018, alle ore 23.20. Una pellicola animata che non fa parte della saga animata moderna dedicata a Lupin III, in quanto Lupin III la cospirazione dei Fuma venne realizzata nel dicembre del 1987. Nel nostro paese stranamente è approdato solo 13 anni dopo, nel settembre del 2000, quando Italia 1 decise di trasmetterla nella fascia pomeridiana delle 15:00. Prima della sua messa in onda su Italia 1, la pellicola fu distribuita in edizone VHS sul mercato italiano. Lupin III la cospirazione dei Fuma è una pellicola storica per i fan del ladro giapponese. Si tratta Infatti del primo capitolo in assoluto nella lunga saga cinematografica dedicata al personaggio di Lupin III. In Giappone ottenne un successo strepitoso, tanto da convincere i produttori a distribuirlo anche al cinema. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LUPIN III: LA COSPIRAZIONE DEI FUMA, LA TRAMA DEL FILM

Lupin, Fujiko e Jigen si recano alle nozze del loro amico in comune Goemon che sta per sposarsi con l'affascinante Murasaki Suminawa. La ragazza appartiene a una famiglia ricchissima che è riuscita ad erigere un vero e proprio impero brevettando e commerciando sistemi di sicurezza davvero complessi. Nel corso degli anni sono così riusciti a dar vita ad un inestimabile patrimonio nascosto in un posto segreto che da anni attira l'attenzione dei ninja Fuma. Nel corso della cerimonia questi ultimi tentano di mettere a segno il colpo del secolo ma vengono interrotti da Lupin. I ninja, decisi più che mai a portare a termine la rapina, catturano Murasaki minacciando di uccidere la ragazza se non verrà consegnato loro il tesoro. Intanto riappare anche il personaggio di Zenigata che interviene nell'operazione di salvataggio messa in piedi da Lupin, Fujiko e Jigen per tentare di liberare Murasaki.

© Riproduzione Riservata.