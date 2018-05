Lady Diana/ Meghan Markle è la sua erede? Principe Harry ''sarà presente'' (Royal Wedding)

Lady Diana, nonostante la morte la madre del Principe Harry ''sarà presente'' alle nozze del figlio con la splendida Meghan Markle. Grande attesa per la cerimonia. (Royal Wedding)

Lady Diana, Royal Wedding

Lady Diana sarà presente alle Royal Wedding del figlio Harry e della fidanzata Meghan Markle. Anche se la Principessa è morta in un tragico incidente 21 anni fa, è forte il desiderio della coppia di regali di non dimenticare la più amata dal popolo britannico. Lo dimostrano i numersi omaggi fatti a Lady Diana, dalla presenza di Elton John come artista di punta di cerimonia o ricevimento, fino alla decisione del Principe di invitare i fratelli della madre al suo matrimonio reale. Senza dimenticare che nei sogni della Principessa c'era anche il desiderio che fosse proprio Harry, il suo secondogenito, a poter ricevere la corona da Re. Lo ha rivelato Angela Levin nel suo nuovo libro Harry Conversations with the Prince, in cui la giornalista mette in luce come fosse forte il rapporto fra Lady Diana e il figlio più piccolo avuto dal Principe Carlo. Soprattutto perchè il Principe ha ereditato l'amore della madre per l'Africa, sottolinea Fox Life, e quell'animo ribelle che gli ha permesso di riscuotere con maggior forza l'affetto del suo popolo. Sembra tra l'altro che Diana usasse chiamare il figlio 'Il buon Re Harry', sicura che il suo carattere disinvolto, la sua capacità di interagire con gli altri e la sua sicurezza, fossero importanti per la prossima carica di regnante. In tutto questo tuttavia non bisogna dimenticare che Harry è il sesto sulla linea di successione al trono, dopo il padre Carlo ed il fratello William, oltre ai figli di quest'ultimo, e che di recente avrebbe manifestato poco interesse nell'indossare la corona reale.

LADY DIANA: LA PRINCIPESSA TRISTE E RIBELLE

La Principessa Triste, la ribelle. Sono tanti i nomi che sono stati attribuiti a Lady Diana sia prima che dopo la sua morte. La Principessa è riuscita di certo a stravolgere ogni aspettativa di chi, il giorno delle sue nozze con il regnante, aveva ipotizzato un secondo piano per la donna. Modello di comportamento, amata dai cittadini di tutto il mondo e simbolo anche di stile. Negli anni sono stati molte le qualità messe in luce per Lady D, l'intramontabile Principessa che sembra non potrà trovare una sua sostituta così facilmente. Senza considerare che Kate Middleton, la prima a sposare uno dei figli dei nobili reali, abbia ricevuto il titolo di Duchessa di Cambridge e non Principessa o Altezza Reale come ci si sarebbe aspettati. Il mistero è presto svelato, come evidenzia Il Giornale. Tutto è dovuto al fatto che sia Diana che Kate, così come avverrà per Meghan, sono sposate a dei reali, ma non hanno acquisito il titolo nobiliare grazie alla loro nascita. E questo renderà il loro titolo ufficiale, ma non primario all'interno della famiglia reale. Persino i nipoti di Harry e Meghan non riceveranno il titolo di Principe o Principessa, ma solo quello di Lord o Lady. A meno che ovviamente il Principe Carlo non salga al trono: in questo caso tutto cambierebbe anche per i suoi discendenti.

© Riproduzione Riservata.