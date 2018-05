MASSIMO RANIERI/ Duetto con Einar o Carmen: emozioni assicurate (Amici 2018)

Massimo Ranieri questa sera sarà protagonista su Canale 5 nel serale di Amici 2018, dove duetterà con uno dei cantanti della squadra blu. Su chi ricadrà la scelta? Appuntamento alle 21.20.

19 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Massimo Ranieri

La presenza di Massimo Ranieri nel serale di Amici 2018 ha riempito di entusiasmo i ragazzi ancora in gara, che nel corso dell'appuntamento di questa sera avranno la possibilità di esibirsi in coppia con uno dei principali esponenti nel mondo della musica italiana. Per il momento, non conosciamo ancora tutti i dettagli dell'esibizione, ma ciò che è certo è che Massimo Ranieri, fra poche ore, duetterà con uno dei due cantanti ancora in gara nella squadra dei blu. La scelta, di conseguenza, dovrebbe ricadere su Einar Ortiz o Carmen Ferreri, anche se i due allievi, alla luce dei loro trascorsi nel talent, sono già certi che, alla fine, sarà proprio Einar a esibirsi in coppia con il noto ospite. In attesa di scoprire se le loro previsioni saranno confermate con l'appuntamento in onda questa sera, i due aspiranti cantanti si sono concentrati sulle prove della settimana, con la speranza di non deludere le ampie aspettative che il pubblico di Canale 5 ripone in loro.

IL SUCCESSO AD ATLANTIC CITY, FOTO

Massimo Ranieri questa sera sarà tra gli ospiti del serale di Amici 2018, dove duetterà con un concorrente della squadra blu fra Carmen Ferreri ed Einar Ortiz; il cantante, lontano dal piccolo schermo, continua a portare avanti il suo tour, che lo scorso 13 maggio l'ha visto esibirsi ad Atlantic City di fronte a una folla completamente in delirio (qui lo scatto). I prossimi appuntamento lo porteranno al teatro Diana di Napoli, dove andrà in scena per ben tre date il suo spettacolo dal titolo "Malia". Seguirà la tappa di Verona del 23 maggio presso il Teatro Romana e quella di Tivoli al Santuario Ercole Vincitore del 18 luglio, dove il cantante, in particolare, si esibirà con il celebre spettacolo dal titolo "Sogno e son desto". La tournée andrà poi avanti per tutta l'estate e proseguirà, successivamente, fino alla fine dell'anno con una serie di appuntamenti tutti da non perdere. In attesa di scoprire cosa succederà questa sera nel serale di Amici 2018 vi segnaliamo a questo link un breve video nel quale Massimo Ranieri, in partenza per Atlantic City, saluta il suo pubblico con affetto: "È una cavalcata veramente straordinaria, bellissima. Questo sempre grazie a voi, ai miei amici, ai miei amati", rivela il cantante nella clip.

