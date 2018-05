MIRACOLO A SANT'ANNA/ Su Rai Movie il film di Spike Lee (oggi, 19 maggio 2018)

Miracolo a Sant'Anna, il film in onda su Rai Movire oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Derek Luke, Michael Ealy e Lazio Alonso, alla regia Spike Lee. La trama del film nel dettaglio.

19 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST DEREK LUKE

Il film Miracolo a Sant'Anna va in onda su Rai Movie oggi, sabato 19 maggio 2018, alle ore 23.10. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Spike Lee ed è stata prodotta nel 2008 ispirandosi all'omonima opera romanzata da James Mcbride, noto scrittore americano che ha anche curato la sceneggiatura del film. La produzione è Italo-americana, con la Rai Cinema che ha collaborato con la Filmworks. Nel cast di attori protagonisti troviamo interpreti cinematografici americani e italiani come Derek Luke, Michael Ealy, Lazio Alonso, Pierfrancesco Favino e Sergio Albelli. Sia il romanzo dal quale il film ha preso ispirazione che la pellicola diretta da Spike Lee sono tratti da un avvenimento realmente accaduto nel corso del secondo conflitto mondiale, proprio in prossimità di Sant'Anna, un piccolo comune situato nei pressi di Stazzema, in provincia di Lucca. Il personaggio protagonista del Sergente Bishop viene interpretato da Michael Ealy, attore americano apparso il film di grande successo come Bad company, Sette anime, La Bottega del barbiere 2 e Underworld Il risveglio. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MIRACOLO A SANT'ANNA, LA TRAMA DEL FILM

La trama esordisce con un misterioso assassinio avvenuto nei pressi di un piccolo sobborgo di New York. Da quel punto in poi la voce narrante racconta quanto accaduto nel corso della Seconda Guerra Mondiale ad un gruppo di soldati americani impegnati sulla linea gotica del fronte italiano. Uno di loro, Sam, trae salvo un ragazzino italiano, Angelo, rimasto solo al mondo dopo la morte dei tuoi genitori martoriati dal regime nazista. Sam, il soldato eroe che ha salvato Angelo, decide di portare il ragazzo via con sé facendolo partecipare alla missione pur di non abbandonarlo. Le storie dei quattro soldati americani, di Angelo e dei Partigiani fanno da cornice a quanto accadde a Sant'Anna nel agosto del 1944, quando le truppe naziste fucilarono oltre 500 persone senza pietà.

