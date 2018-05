Meghan Markle/ L'attrice diventa “principessa”: il matrimonio con Harry

L'attrice americana Meghan Markle sta per sposare il principe d'Inghilterra Harry: una favola a lieto fine che ha messo a dura prova i nervi della regina Elisabetta.

Meghan Markle (Instagram)

Meghan Markle sta per mettere fine al vortice di gossip e rumor che hanno interessato il suo Royal Wedding. L'unione con il Principe Harry è di certo un sogno che si realizza per l'attrice americana, che di recente ha deciso di lasciare il set cinematografico per dedicarsi alla sua relazione. Il possibile stress derivato dalla cerimonia non è in realtà legato alle nozze, ma a tutto quello che ruota attorno a un evento di questa portata. In primo piano l'assenza del padre Thomas Markle, a cui Meghan è molto legata e che non sarà presente il giorno del matrimonio. L'uomo infatti è rimasto in Messico per via di un'operazione al cuore, come ha confermato un comunicato ufficiale della famiglia reale, e per questo dovrà mettere in primo piano la propria salute. Questo secondo la versione ufficiale, ricorda Il Fatto Quotidiano, dato che Thomas Markle ha già attirato su di sé l'onta dello scandalo per via di un accordo con i paparazzi sulla vendita delle foto delle nozze, per un valore che si aggira attorno ai 100 mila dollari. Secondo la sorellastra di Meghan, l'ex modella 53enne Samantha Grant, ci sarebbe in realtà dell'altro dietro all'assenza del padre. Sarebbe stata infatti la futura moglie di Harry a decidere di tenerlo in disparte, tanto da chiederle persino di mantenere il segreto su quanto sta accadendo.

La “scomoda” famiglia di Meghan Markle

Le nozze fra Meghan Markle e il Principe Harry non interessano solo la stampa mondiale, ma anche le pagine di gossip. L'impetuosa famiglia dell'attrice americana ha già avuto modo di mettere in azione Buckingham Palace per frenare il crescendo di litigi, rumor e possibili imprevisti che interesseranno il Royal Wedding. La Regina infatti non adora un'attenzione di questo tipo, soprattutto se all'interesse della stampa non è il buon nome della famiglia ma elementi di contorno e del tutto estranei ai reali. Da non dimenticare infatti l'avvertimento che il fratello Tom avrebbe fatto non troppo tempo fa al Principe, mettendolo in guardia riguardo al cinismo di Meghan ed alla possibilità che la donna lo stia solo raggirando a proprio piacere. Cugini e parenti alla lontana stanno mettendo a dura prova non solo l'umore della Regina, ma anche la stampa britannica, che nelle ultime ore si è concentrata su Tracy Dooley e i suoi figli, ovvero l'ex moglie del fratellastro e la sua prole, fra cui anche chi, riporta Il Fatto Quotidiano, sarebbe un coltivatore di marijuana. E tutto questo non fa altro che alimentare il clamore e le critiche verso la Royal Family e persino contro Harry e Meghan, accusati di non essere riusciti a contenere una baraonda di questa portata.

© Riproduzione Riservata.