Monica Bellucci / "Se una delle mie figlie volesse fare il mio stesso percorso direi di sì" (Verissimo)

Monica Bellucci oggi pomeriggio sarà ospite a Verissimo, dove parlerà del suo lavoro, delle sue due bambine e della vicenda più chiacchierata degli ultimi mesi: il caso Weinstein.

19 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Monica Bellucci e Silvia Toffanin a Verissimo

Diva italiana di fama mondiale, nota soprattutto per la sua discrezione, Monica Bellucci si racconta e lo fa in esclusiva oggi pomeriggio nel salotto di Verissimo. L'attrice e modella, fra le protagoniste italiane più amate del pianeta, parla in particolare della sua famiglia, a cominciare dalle due figlie, Deva di 13 anni e Léonie di 8, nate dal suo matrimonio con l'attore francese Vincent Cassel, dal quale ha divorziato nel 2013. Nel ritratto che fa delle sue bambine, risalta la figura di una Monica Bellucci che in pochi conoscono, una donna che, svestiti i panni della diva, ama dedicarsi totalmente alla sua famiglia: "Quando torno a casa le mie figlie mi chiedono ‘Mamma metti la vestaglina?’. La adorano perché sanno che quando metto quella non mi muovo più da casa", ricorda l'attrice, ammettendo inoltre di non temere che le sue figlie possano un giorno voler seguire le sue orme: "Se una delle mie figlie volesse fare il mio stesso percorso professionale direi di sì. Spero che abbiano una passione, che può essere anche quella di aprire una bella panetteria con del pane buono e fresco. La cosa importante è fare cose che ci riempiano l’esistenza, che ci facciano svegliare la mattina con il piacere di farle".

Monica Bellucci, "Dobbiamo insegnare ai nostri figli il rispetto"

Sull'onda del caso Weinstein, che ha portato molte attrici a denunciare casi di abusi, a Verissimo si riapre il dibattito sulle molestie con Monica Bellucci, che nello studio di Silvia Toffanin analizza le cause che ancora oggi costringono molte donne a tenersi tutto dentro: "Le ragazze devono liberarsi da certe paure, in particolare da quella di parlare perché temono di non essere credute - dichiara infatti l'attrice - A una donna che ha ricevuto una molestia le si chiede ‘Come eri vestita? Ma sei tu che hai provocato?’. Questa paura indotta viene da una tradizione che impone il silenzio (...) Dobbiamo insegnare alle nostre figlie il rispetto per se stesse e ai nostri figli il rispetto per le donne". Al centro del suo appello, la necessità di insegnare il rispetto per l'altro sin dalla tenera età, tenendo sempre ben presente il concetto di uguaglianza fra uomo e donna, faticosamente conquistato e troppo spesso messo da parte: "Noi donne dobbiamo imparare a essere indipendenti e ad avere un rapporto di parità con gli uomini. Questo sta finalmente succedendo".

