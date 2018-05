NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni 19 maggio 2018: Hetty ritornerà a casa?

NCIS - Los Angeles 9, anticipazioni del 19 maggio 2018, in prima Tv su Rai 2. Arrivata in Vietnam, la squadra dovrà trovare altri indizi per recuperare Hetty.

NCIS - Los Angeles 9, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 9, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 19 maggio 2018, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 9, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, dal titolo "Missione Vietnam". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Eric (Barrett Foa) continua a pensare all'ultima conversazione avuta con Hetty (Linda Hunt), in cui per la prima volta la direttrice lo aveva lodato per il suo lavoro. In quella stessa occasione, Hetty gli aveva consegnato un libro come simbolo dell'apprezzamento per il suo ruolo nella squadra. All'epoca Eric aveva preso sotto gamba quel libro, ora ritornato nei suoi sogni forse per rivelargli una verità nascosta. Dopo aver controllato ogni pagina, Eric confida a Nell (Renée Felice Smith) il suo tormento ed insieme cercano di capire se possa esserci un codice nascosto fra le righe del romanzo. L'analista ha subito un'intuizione e grazie ad una mini-torcia portatile ad infrarossi che le è stata regalata da Hetty, scopre che alcune parole sono cerchiate con inchiostro particolare. Le tre parole trovate risultano però enigmatiche e i due non riescono a capire il messaggio nascosto. Intanto, Hetty viene sottoposta ad un nuovo interrogatorio da parte di Spencer Allen (Gabriel Olds) e finge di aver perso la propria lucidità.

Sottovaluta però il registratore nascosto nella valigetta dell'uomo, con cui viene smascherata. Kensi (Daniela Ruah) e Deeks (Eric Christian Olsen) invece continuano a cercare in tutto il quartier generale alla ricerca di altre informazioni. Solo grazie a Hidoko (Andrea Bordeaux) si scopre che le tre parole cerchiate da Hetty indicano Ho Chi Minh City, in Vietnam. Sam (LL Cool J) e Callen (Chris O'Donnell) decidono quindi di andare a Westminster alla ricerca di informazioni, grazie agli ex veterani della comunità vietnamita. Dato che Hetty rifiuta di cedere le informazioni in suo possesso, Spencer decide di sparare ad una gamba di Keane (Jeff Kober) per convincerla a parlare. Intanto, la Mosley (Nia Long) si dimostra contrariata alla decisione di Sam e Callen di non presentarsi nel suo ufficio come richiesto, anche se Hidoko prende le sue difese. I due agenti preferiscono però non rispondere alle richieste della vice direttrice e per questo la situazione diventa più tesa anche per Deeks e Kensi. Grazie ai social, Eric scopre invece che il sospettato principale si trova in un locale in Vietnam. Nel frattempo, i rapitori di Hetty calcano ancora di più la mano e minacciano di uccidere Keane con una tigre appena catturata, riuscendo a far cedere la prigioniera. Dopo aver ottenuto le sue informazioni, la Mosley accetta che la squadra raggiunga il Vietnam, ma dovranno agire senza armi. Le uniche piste possibili riguardano inoltre il passato di Hetty in Vietnam, ma Hidoko riesce a trovare altre tracce. Un ex agente oggi in ospizio ricorda infatti che in quegli anni Hetty veniva seguita a vista da Keane, morto poco dopo in un incidente aereo.

ANTICIPAZIONI DEL 19 MAGGIO 2018, EPISODIO 14 "MISSIONE VIETNAM"

Siamo arrivati ad un punto cruciale della nona stagione della serie Tv. La squadra è ormai in Vietnam e dovrà partire dalle informazioni collegate al bar per riuscire a scoprire dove si trova Hetty. Non sarà semplice, dato che dovranno agire senza il sostegno dei piani alti. Al bar, si scopre che Chegwidden, Langton e Bridges hanno lasciato un biglietto per Hetty nella speranza che potesse rintracciarli. Nell invece dovrà collaborare ancora una volta con la sorella per scoprire che cosa è successo diversi anni prima, nell'incidente che dovrebbe aver provocato la morte di Keane. Grazie alla posta personale di Hetty, la squadra rimasta in Paese trova una cartolina natalizia che potrebbe essere collegata con il caso. Grazie a Kim, una donna di Saigon aiutata in passato da Hetty, si scopre che quest'ultima ha sempre mantenuto vivi i contatti con un monaco.

