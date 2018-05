Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne, presentazioni in famiglia: "come nelle favole..."

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi innamorati e felici: la tronista di Uomini e Donne conquista anche la famiglia del fidanzato. Le parole del fratello del corteggiatore.

19 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, oltre al loro amore, si godono anche l’affetto dei fans e delle rispettive famiglie. La scelta della tronista napoletana di Uomini e Donne è stata approvata davvero da tutti, in primis dalla famiglia di Giordano che, in questi mesi, ha sofferto e gioito con lui per gli alti e i bassi del suo rapporto con Nilufar. Nelle scorse ore, il fratello di Giordano, Agostino, ha voluto rendere pubblica la sua gioia per il fidanzamento del fratello. Accanto alla foto dei due piccioncini, ha scritto: “Come nelle favole …? auguri a voi #bellezzarara”. Un piccolo gesto, ma che farà sicuramente piacere a Nilufar che sembra aver già conquistato la famiglia del fidanzato che è particolarmente legato al fratello con il quale ha da poco aperto uno sci club dove allenano i bambini a livello agonistico. Per Giordano, dunque, è davvero un momento magico sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Il regalo più grande ricevuto, però, è sicuramente Nilufar. A Uomini e Donne magazine ha dichiarato: “Dirle che mi comporterò bene sarebbe scontato. Le prometto che fuori da qui non scapperò mai di fronte ai problemi, ma lotterò per lei. Per noi. Le assicuro che questa energia magnetica che sentiamo quando siamo vicini crescerà ogni giorno di più”.

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI: VIAGGIO POST SCELTA?

Il trono classico di Uomini e Donne non ha ottenuto grandissimo successo in questa stagione. Tuttavia, tra le scelte, quella di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è stata una delle più seguite. Il trono della giovane napoletana, infatti, ha regalato numerosi colpi di scena ed emozioni al pubblico che ha sempre sperato che la scelta ricadesse su Giordano Mazzocchi. La coppia che si è già regalata qualche giorno di relax a Roma, potrebbe essere la protagonista anche di un viaggio post scelta. Nelle ultime stagioni, diversamente dai primi anni, la redazione di Uomini e Donne ha scelto di non regalare il famoso viaggio alle coppie, ma in questo caso potrebbe esserci un’eccezione. Belli, giovani e innamorati, Nilufar e Giordano sono entrati nel cuore dei telespettatori che sperano di poter vedere anche come procede la storia. Prima che si concluda la stagione, dunque, Maria De Filippi deciderà di fare un regalo al suo pubblico?

© Riproduzione Riservata.