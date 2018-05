Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme?/ Grande Fratello, video: e intanto la modella cambia look…

Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme? Un video pubblicato dalla modella su Facebook rappresenta un indizio su quello che starebbe accadendo nella sua vita.

19 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Nina Moric e Luigi Favoloso

Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme? Continuano i rumors sulla modella e l’ex concorrente del Grande Fratello 2018 che hanno diviso quattro anni di vita insieme condividendo anche l’esperienza traumatica della perdita di un bambino. Dopo aver lasciato in diretta Favoloso, nel corso della scorsa puntata del reality condotto da Barbara D’Urso, Nina Moric è entrata nella casa per affrontare il fidanzato. Se, tuttavia, fino a pochi giorni fa quella tra la Moric e Favoloso sembrava una rottura definitiva, dopo il confronto in tv c’è stato qualche spiraglio per un riavvicinamento. Il gossip sui due continua soprattutto perché sia la Moric che Favoloso non hanno ancora annunciato se sono tornati insieme o meno. I fans, sull’argomento, sono nettamente divisi tra quelli che sperano che la Moric resti sola e pensi unicamente a se stessa e a suo figlio. Un indizio su quello che starebbe accadendo arriva dai profili social della Moric.

NINA MORIC CAMBIA LOOK E CAMBIA VITA?

Nina Moric ha cominciato un nuovo capitolo della sua vita? Come tutte le donne che vogliono voltare pagina, Nina Moric ha deciso di cambiare look cominciando dai capelli che ha tagliato improvvisamente. “Una donna che si taglia i capelli è in procinto di cambiare la sua vita...", ha scritto su Facebook postando il video. Sarà l’annuncio della rottura definitiva da Luigi Favoloso o l’inizio di un nuovo capitolo al suo fianco sperando di dimenticare tutti i dolori del passato? “Nina, non è detto che devi cambiare la tua vita, se ami Luigi Favoloso per me siete una bella coppia”, “Stai molto meglio chiara e lascia stare sto Favoloso che di favoloso non ha niente”, scrivono i fans.

© Riproduzione Riservata.