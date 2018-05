PAOLA DI BENEDETTO/ La verità sull'addio a Francesco Monte: "È attaccato al ricordo di Cecilia" (Verissimo)

Paola Di Benedetto oggi pomeriggio sarà a Verissimo per parlare della fine della sua storia d'amore con Francesco Monte e del recente incontro con il suo ex, Matteo Gentili.

19 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Paola Di Benedetto a Verissimo

Oggi pomeriggio Silvia Toffanin cercherà di far luce sulla fine della storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte ospitando nel salotto di Verissimo l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018, che proprio in Honduras ha incontrato e si è innamorata dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. I due concorrenti, dopo un inizio passionale, si sono separati con l'uscita di scena di lui in seguito alla vicenda del canna-gate, per ritrovarsi qualche tempo dopo con il successivo rientro in Italia di lei. In patria, però, la loro love story ha avuto vita breve, fino all'annuncio, qualche settimana fa, dell'avvenuta rottura. "Sto soffrendo. È stata una storia breve ma tanto forte. Pensavo andasse tutto bene - ricorderà l'ex madre natura nel salotto di Verissimo - invece da un giorno all'altro mi ha detto: 'Non sento questo sentimento crescere'. Ci siamo presi una pausa e quando ci siamo rivisti mi ha detto: ‘Hai tutto ma voglio restare solo’". Analizzando la loro storia d'amore nel salotto di Silvia Toffanin, Paola Di Benedetto confermerà che "quello che è nato sull’Isola non si è trasformato in amore in Italia", anche se oggi continua a sperare in un ritorno di fiamma.

Paola Di Benedetto, "Cerco un uomo che mi voglia con tutto se stesso"

"Mi è dispiaciuto non ci sia stato il modo di conoscerci nel profondo però credo molto nel destino: a volte, gli amori fanno grandi giri e poi magari ritornano". Sono queste le parole che Paola Di Benedetto, ospite a Verissimo, riserverà alla sua relazione con Francesco Monte, una storia ormai naufragata, ma sulla quale continua a riporre tutte le sue speranze per il futuro. Tuttavia, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 è certa di non volere forzare le cose: per il suo avvenire vuole un uomo deciso ad amarla "con tutto se stesso"; secondo l'ex madre natura, infatti, c'è qualcosa nel passato di Francesco Monte che non gli dà la possibilità di concentrarsi su altre storie, un qualcosa da ricercare, in particolare, nella fine della sua relazione con la sorella di Belen Rodriguez: "Francesco dentro di se deve archiviare situazioni importanti della sua vita. Penso sia attaccato al ricordo di Cecilia", rivelerà infatti Paola Di Benedetto nel salotto di Silvia Toffanin, "non l’ha ancora superata e non è pronto ad aprire il suo cuore a un'altra persona. Non è pronto a condividere la sua vita con un’altra donna".

