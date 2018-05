POIROT: IL DIARIO DI UN ASSASSINO/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 19 maggio 2018)

Poirot: Il diario di un assassino, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Jamie Bamber e Flora Montgomery, alla regia Andrew Grieve. Il dettaglio.

19 maggio 2018

Il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DAVID SUCHET

Il film Poirot: Il diario di un assassino va in onda su Rete 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Si tratta del primo episodio della settima stagione di Poirot, trasmessa per la prima volta in Gran Bretagna nel gennaio del 2000. Nel nostro Paese l'episodio venne trasmesso per la prima volta l'anno successivo sulle reti Mediaset. Il film, che nella versione originale assume il titolo di The Murder of Roger Ackroyd, venne interamente diretto da Andrew Grieve, regista televisivo inglese molto famoso in Gran Bretagna per la direzione di diversi episodi di Hornblower e di Poirot. Le guest star presenti nell'episodio sono Jamie Bamber e Flora Montgomery. Quest'ultima, che nel film interpreta il personaggio di Flora Ackroyd, è stata un'attrice di origini irlandesi molto famosa in Gran Bretagna come interprete televisiva. Al cinema è apparsa in un ruolo secondario nel film Basic Instict. Poirot: Il diario di un assassino ha tratto ispirazione dal romanzo scritto da Agatha Christie intitolato The Murder of Roger Ackroyd, scritto negli anni 20 e pubblicato sul finire degli anni 30. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

POIROT: DIARIO DI UN ASSASSINO, LA TRAMA DEL FILM

Il detective Poirot è ormai stufo della quotidianità cittadina e decide così di cambiare aria, trasferendosi nel piccolo paesino di King's Abbott. Qui Poirot acquista una splendida villetta e poco dopo il suo arrivo familiarizza con il suo nuovo vicinato. Fa subito amicizia con Roger Ackroyd, un nobile del posto che lo invita a cenare a casa sua la sera del suo arrivo a King's Abbott. L'indomani per il signor Roger viene trovato morto in casa sua. Poirot decide di seguire in prima persona le indagini e grazie al suo aiutante Jepp scopre ben presto che la morte di Roger può essere collegata ad altre due morti avvenute l'anno precedente a King's Abbott.

