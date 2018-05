Paolo Fox/ Oroscopo del weekend 19-20 maggio: Leone molto forte, Bilancia in crescita, gli altri segni?

Oroscopo del fine settimana di Paolo Fox: analisi segno per segno. Leone molto forte, Bilancia in una grande fase di recupero, Sagittario buone possibilità in questo fine settimana.

19 maggio 2018 Matteo Fantozzi

OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL FINE SETTIMANA 19-20 MAGGIO 2018

Andiamo a vedere cosa racconta Paolo Fox nel suo oroscopo per il weekend. Ariete: tre stelle in amore, lavoro e fortuna sempre quattro stelle. E' un periodo di grandi cambiamenti. La vera difficoltà che incontrate in questo momento è l'ambito sentimentale. Se si ha infatti un grande amore ora potrebbe sfuggire data la personalità molto forte. Bisogna cercare un po' più di sicurezza. Dal punto di vista lavorativo rimangono sempre dei progetti a breve scadenza. Si è davvero molto più forti dal punto di vista pratico. In quello emotivo invece si appare più insoddisfatti. La giornata di domenica si vede un miglioramento in tutti i parametri con cinque stelle. Voto della settimana otto. Toro: amore e lavoro quattro stelle, fortuna cinque stelle. Si è protagonisti delle trasformazioni che stanno avvenendo in questo momento. Mercurio e Urano sono entrati nel vostro segno, Saturno vi illumina. E' un momento molto importante, tanto che è probabile che nelle ultime settimane potrebbero esserci delle situazioni negative dato che si è all'apice e si potrebbe essere anche leggermente stanchi. Domenica amore e lavoro tre stelle, fortuna quattro stelle. Vi è un leggero ribasso soprattutto in amore. Voto otto.

Gemelli: sabato tutti i parametri sono a quattro stelle, con un netto recupero rispetto a come era iniziata la settimana. Vi è un po' di noia in agguato, dato che voi amate vivere delle emozioni in più. Per il futuro vi sono delle piccole grandi soddisfazioni. In questi giorni è probabile che si sia riscoperta una passione in amore. Domenica amore e fortuna cinque stelle, lavoro quattro stelle. I rapporti con il Leone, l'Ariete e il Sagittario sono molto positivi, con una domenica molto importante per ciò che concerne i chiarimenti. Voto otto. Cancro: cinque stelle in amore e lavoro, quattro nella fortuna. State attendendo una bella notizia. Da lunedì 14 le stelle vi stanno illuminando la strada anche se rimane un Saturno opposto che rende il raggiungimento degli obbiettivi difficili. Alla fine si riesce sempre a raggiungere ciò che volete, soprattutto attraverso le mediazioni. Se infatti si desiderano dei cambiamenti sia a lavoro che in amore si devono comunque accettare dei compromessi. Domenica in amore cinque stelle, lavoro e fortuna quattro stelle. Voto nove.

LEONE MOLTO FORTE, BILANCIA IN FASE DI RECUPERO

Leone: amore e lavoro quattro stelle, fortuna cinque stelle. Si è molto forti, si stanno studiando nuove strategie con delle situazioni positive durante l'estate. Il cielo infatti è molto positivo. Si deve cercare anche di essere leggermente solidali con le persone. Ascoltate anche quello che vi dicono gli altri. Domenica cinque stelle in amore e lavoro, quattro nella fortuna. Ci sarà una Venere molto positiva. Voto sette. Vergine: tutti i parametri a quattro stelle. E' un cielo con Mercurio e Urano molto favorevoli. Alcuni dicono che non riescono a percepire questa energia positiva, ma questo è dovuto ai filtri alle limitazioni che vi ponete. Spesso infatti per non venire influenzati dalle emozioni le si osserva attraverso la razionalità, senza farsi quindi coinvolgere. Domenica amore quattro stelle, lavoro e fortuna cinque stelle. Voto della settimana otto.

Bilancia: amore tre stelle, lavoro e fortuna quattro stelle. Si sta recuperando lentamente anche perché c'è una Luna dissonante in questi due giorni. Ci si trova infatti in una situazione di grande emotività, ma anche speranza. In amore bisogna fare attenzione, perché vi potrebbero essere un po' di critiche con la persona amata. Domenica cinque stelle in amore e lavoro, quattro stelle nella fortuna, con un netto miglioramento nell'ambito sentimentale. Voto sette. Scorpione: oggi, amore e fortuna quattro stelle, lavoro tre stelle. C'è un cielo importante. Avete due pianeti in opposizione. Siete molto forti, ma c'è bisogno di qualche garanzia in più, facendovi affiancare da una persona che sia molto solida. La giornata di domenica vede in amore e lavoro tre stelle, nella fortuna quattro stelle. E' il momento in cui si sentirà maggiormente questa agitazione. Bisogna stare attenti a non riversarla in ambito sentimentale. Voto della settimana sei e mezzo.

SAGITTARIO BUONE POSSIBILITÀ IN QUESTO WEEKEND

Sagittario: tutti i parametri a tre stelle. Dal 14 al 23 vi saranno delle buone possibilità di discutere di una questione lavorativa. Ci si deve però accontentare soprattutto se non si riceve quello che è stato chiesto. Dal punto di vista professionale non bisogna isolarsi. Domenica tutti i parametri a cinque stelle. Si vive qualcosa di bello in amore. Voto sette e mezzo. Capricorno: amore tre stelle, lavoro tre stelle, fortuna quattro stelle. Il vostro è un oroscopo con degli alti e bassi. Si sono vissuti molti problemi, ma le cose stanno migliorando Domenica quattro stelle in amore e lavoro quattro stelle, fortuna cinque. Vi è un bel recupero. Voto sette.

Acquario: amore e fortuna quattro, lavoro cinque stelle. E' un cielo di recupero sia emotivo che professionale. E' un momento di analisi della propria vita e di migliorarla. Si deve capire la strada migliore per voi. Urano infatti aiuta a uscire da questo momento di confusione. Se dovete parlare di lavoro si deve aspettare la fine del mese. La giornata di domenica vede amore e lavoro tre stelle, fortuna quattro stelle. Voto sette. Pesci: amore quattro stelle, fortuna e lavoro cinque stelle. E' un bellissimo fine settimana, rispetto agli ultimi quattro giorni che sono stati pesanti. Si è in una condizione molto positiva dal punto di vista del cielo anche se un po' stanchi e nervosi. Questo week end vede infatti un grande recupero. Si sta bene quando avete un grande amore. Domenica amore cinque stelle in tutti i parametri. Voto sette e mezzo.

