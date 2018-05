Pippa Middleton/ Perché non c'è al matrimonio di Harry e Meghan? (Royal Wedding)

Pippa Middleton, grande curiosità sui motivi dell'assenza della sorella di Kate al matrimonio del principe Harry e della sua consorte Meghan Markle. (Royal Wedding)

Pippa Middleton, Royal Wedding

Pippa Middleton sarà fra i grandi assenti delle Royal Wedding e il ruolo di damigella d'onore, che in precedenza le è stato affidato alle nozze della sorella Kate e del Principe William, resterà scoperto. Al suo posto saranno presenti solo paggetti e damigelle sotto la guida attenta di George e Charlotte, di quattro e tre anni e già esperti di un compito così gravoso. In precedenza i due piccoli hanno infatti assunto lo stesso ruolo proprio per il matrimonio di Pippa, celebrato l'anno scorso. La sorella di Kate si potrà invece godere il suo nuovo status di neo mamma, che la vedrà mettere alla luce il suo bimbo il prossimo ottobre, come annunciato in occasione dell'ultima gravidanza della Duchessa di Cambridge e sottolineato da Io Donna. Un sospiro di sollievo quindi per la Regina, che non potrà di certo dimenticare lo scomiglio creato da Pippa durante la cerimonia di nozze del primo nipote. Nello scorso evento pubblico, la sorella di Kate è riuscita ad attirare l'attenzione su di sé, oscurando di contro la sposa in occasione del giorno più importante della sua vita. E sembra proprio che Kate non abbia voluto ripagarla con la stessa moneta, dato che l'anno scorso durante il matrimonio di Pippa, ha deciso appositamente di indossare un abito sobrio per non correre il rischio di brillare più della sposina.

PIPPA MIDDLETON PERCHÈ NON CI È?

Sono state tante le voci di corridoio riguardo all'assenza di Pippa Middleton, sorella di Kate e considerata dalla stampa quasi come un membro della famiglia reale. Non si hanno notizie ufficiali sul perché Pippa non sarà presente alle Royal Wedding, anche se sembra sia dovuto alla sua gravidanza in corso. Secondo alcuni rumors raccolti da Birmingham Mail, in realtà il nome della sorella minore di Kate figurava nella prima lista di ospiti e invitati al matrimonio, poi cancellata in modo inspiegabile. Il mistero sembra collegato agli attriti attuali che ci sarebbero fra la Duchessa di Cambridge e la sorella ribelle ed alla volontà della prima di non creare ulteriori colpi di scena alle nozze di Meghan. Altri gossip riguardano invece l'antipatia presente fra la futura sposa di Harry e Pippa, confermata dall'assenza dell'attrice alle nozze fra la donna e James Matthews, celebrate nel maggio dell'anno scorso. La prima uscita di Pippa in pubblico risale inoltre alla scorsa domenica, secondo il Sunday Express, a tre settimane di distanza dalla fuga di notizie riguardo alla sua gravidanza. Nessuna conferma ufficiale ancora da parte della coppia, ma secondo la stampa britannica, una fonte vicina alla famiglia Middleton avrebbe rivelato che Pippa sarebbe già in dolce attesa di almeno quattro mesi.

