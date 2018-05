Principe Harry/ Lo scapolo d'oro di Casa Windsor si sposa con Meghan Markle

Oggi, sabato 19 maggio, il principe Harry - secondogenito di Carlo e Diana - convola a nozze con l'attrice americana Meghan Markle. Un evento che ha coinvolto un'intera nazione.

Harry e Meghan Markle (Instagram)

Il Principe Harry sta per unirsi in matrimonio a Meghan Markle, l'attrice americana che è riuscita a rubare il cuore più ambito del Regno Unito. I due sposi hanno alle spalle una dura settimana di tour de force per ultimare gli ultimi preparativi, dai fiori agli invitati fino ai più piccoli particolari. Nelle ultime ore si sono concluse le prove a Windsor, dove è previsto anche l'incontro atteso fra Doria, la madre di Meghan, e la Regina. L'ultima notte come fidanzati è ormai superata: come da tradizione, Harry e Meghan non hanno potuto condividere la stanza matrimoniale prima di pronunciare il fatidico sì. Alla vigilia delle Royal Wedding, il Principe Harry e la sua futura consorte sono stati paparazzati in giro per il loro regno, un'uscita attesa soprattutto per i sudditi, che hanno già avviato da tempo i festeggiamenti. Diversa invece la posizione della Regina, ricorda Il Fatto Quotidiano, per via dell'imbarazzo provocato dalla famiglia della neo nuora. Se le nozze fra William e Kate Middleton sono state tranquille e moderate, il matrimonio fra Harry e Meghan ha già saputo attirare il mondo del gossip, soprattutto per l'accordo che Thomas Markle, il padre della sposa, ha stipulato con i paparazzi per vendere le foto delle nozze per 100 mila dollari. Senza considerare i dissidi familiari che hanno spinto i Markle ancor di più sotto i riflettori mediatici, con in prima linea la sorella di Meghan, Samantha Grant. L'ex modella avrebbe di recente lasciato intendere di aver ricevuto l'ordine di non parlare troppo di quanto sta accadendo dalla futura moglie di Harry.

Il principe molto amato dal popolo inglese

La favola del Principe e della bella sta per realizzarsi: il Principe Harry è pronto a dire sì a Meghan Markle. Il Royal Wedding ha permesso al popolo britannico di sognare questo grande evento fin dall'annuncio ufficiale del loro fidanzamento, che ha reso ancora più appetibile il Principe agli occhi delle donne del suo regno. Capelli color carota e un sorriso da far cedere anche la più severa delle suddite, Harry è riuscito infatti a diventare una vera e propria icona sexy nel suo Paese, superando in lunghezza il fratello William, che non ha ricevuto la stessa attenzione mediatica. Soprattutto perché come ha rivelato di recente la Markle, il suo Principe è un vero e proprio femminista, attento ai diritti delle donne e a sostenere la parità nella coppia. Come sottolinea La Repubblica, una visione del tutto opposta al ruolo austero e attento agli stereotipi che molti attribuiscono ai membri della famiglia reale. E potrebbe essere proprio questa caratteristica di Harry a rendere più forte il rapporto fra i due neo sposi, soprattutto per via della libertà concessa a entrambi i partner. Dialogo e sincerità alla base di un carattere così attento al mondo femminile e di tutte le sue sfaccettature, secondo la psicoterapeuta Maria Claudia Biscione, empatico e non per questo meno virile.

