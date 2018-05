Principe William/ Da neo papà al matrimonio di Harry con Meghan Markle, quale sarà il suo ruolo?

Principe William, grande emozione per il matrimonio del fratello Harry con Meghan Markle proprio poco dopo la nascita del suo terzo figlio con Kate Middleton (Royal Wedding)

Principe William, Royal Wedding

Il Principe William sarà testimone di nozze del fratello Harry e di Meghan Markle, uno degli eventi più attesi a livello internazionale. Il maggiore dei figli di Carlo è pronto per questa nuova impresa e per qualche ora potrà lasciare da parte i suoi abiti da super papà per indossare l'outfit regale che si addice a quest'occasione mondana. Non è un mistero che William sia stato messo a dura prova di recente, a causa della nascita del terzo figlio, che sembra proprio averlo messo ko. Non sono stati rari gli scatti che lo hanno ripreso in questi ultimi giorni con gli occhi chiusi durante celebrazioni pubbliche, come in occasione dell'Anzac Day che si è festeggiato a Westmister a fine aprile. Non si tratta del primo figlio per il Principe e Kate, dato che Louis Arthur Charles è il terzo nato in famiglia, ma a quanto pare le sue notti sono più travagliate rispetto a quelle dei fratellini. Senza contare che William non rinuncia al suo ruolo pubblico e sociale, come dimostra un video diffuso da Il Corriere della Sera, che lo mostra nei panni inediti di bianchino. L'occasione non è di certo giocosa, dato che si tratta del cantiere del centro sociale realizzato a favore dei sopravvissuti all'incendio che ha colpito la londinese Grenfell Tower.

ACCOMPAGNERÀ LA COGNATA ALL'ALTARE?

Nelle ultime ore si è battuta a lungo la notizia che il Principe William avrebbe potuto accompagnare all'altare la neo cognata Meghan Markle. Il padre della futura moglie di Harry non sarà infatti presente a causa di un'operazione al cuore che gli ha impedito di lasciare il Messico e per questo si era pensato che William avrebbe potuto prendere il suo posto per il lieto evento. Non sarà così, dato che Meghan avrà al suo fianco il Principe Carlo, l'istituzione maggiore e più indicata in una situazione d'emergenza come questa. A William il compito di testimone d'onore del fratello Harry, mentre ai due figli più grandi del Principe il ruolo di paggetto e damigella e quindi riflettori accesi ancora una volta sui favoriti al trono del Regno Unito. Ed anche se l'occasione imporrà al primogenito di Carlo un certo stile e comportamento, nella vita privata e di tuttii giorni ha già dimostrato di essere più alla mano e di stare allo scherzo. Lo dimostra per esempio la reazione avuta di fronte ad un dono particolare, una confezione di caffè premium che il brand Black&Blaze ha voluto regalargli in seguito ai recenti pisolini in pubblico. Il tutto accolto con sorriso, sottolinea il giornale svizzero Tio, e rigirato ad un'organizzazione di soccorso, data l'impossibilità di William e Kate di accettare regali dai grandi marchi.

