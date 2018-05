RAFFAELLO TONON/ E Luca Onestini: il ritorno degli "oneston" e l'attacco a Francesca Cipriani (Verissimo)

Raffaello Tonon torna a Verissimo insieme all'amico Luca Onestini, compagno di avventura al Grande Fratello Vip 2. Il successo e i nuovi progetti degli Oneston.

19 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Raffaello Tonon e Luca Onestini

È stato una delle assolute sorprese del Grande Fratello Vip 2 e ancora oggi Raffaello Tonon continua ad essere molto amato dal pubblico del reality show e dai social network. Questo pomeriggio, uno degli irriverenti opinionisti della televisione italiana sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove avrà anche modo di incontrare l'amico Luca Onestini, conosciuto durante l'avventura al Grande Fratello Vip 2. Di certo ricorderete che i due gieffini erano diventati inseparabili durante le settimane trascorse nella Casa e la loro frequentazione era proseguita anche lontano dalla televisione, testimoniata anche da vari scatti pubblicati nei profili social di entrambi. L'occasione sarà quindi perfetta per raccontare qualche siparietto dei trascorsi della coppia, e perché no, riascoltando qualcuna delle loro divertenti dichiarazioni pronunciate proprio davanti alle telecamere del GFVip 2.

TONON R ONESTINI, IL RITORNO DEGLI ONESTON IN TV

Raffaello Tonon torna su Canale 5 a Verissimo dove rivedrà il caro amico Luca Onestini: l'annuncio è stato dato nelle sue Instagram Stories da Gabriele Parpiglia, uno gli autori del programma condotto da Silvia Toffanin. Tale post li ritrae insieme nel backstage del programma, anche se i due ospiti hanno cercato di mantenere il riserbo sulla loro partecipazione fino all'ultimo momento. Non è la prima volta che gli Oneston sono protagonisti in televisione dopo la fine del Grande Fratello Vip 2. Al contrario, la coppia ha portato la loro allegria e il loro stile di vita decisamente agli opposti anche qualche settimana fa a C'è posta per te insieme a Paola Caruso e alle Wags Erjona Sulejmani e Michela Persico oltre che al Maurizio Costanzo Show. I due amici, inoltre, lavorano insieme anche alla radio dove conducono con Susanna Scalzi la trasmissione Pomeriggio Zeta in onda dal lunedì al venerdì su Radio Zeta dalle 15.00 alle 18.00.

L'ATTACCO A FRANCESCA CIPRIANI

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Raffaello Tonon è rimasto una presenza costante nei salotti di Canale 5. Questo pomeriggio lo vedremo a Verissimo da Silvia Toffanin ma nei giorni scorsi era anche presente a Pomeriggio Cinque, in qualità di opinionista, per parlare delle donne inisibite della televisione italiana. È stato in tale circostanza che si è reso protagonista di un divertente siparietto con Francesca Cipriani, finalista de L'Isola dei famosi 2018, da lui criticata per il suo abbigliamento fin troppo succinto. Barbara d'Urso ha infatti lanciato un servizio nel quale si vede la Cipriani al mercato indossando degli abiti estremamente sexy. "Sei ridicola, io non mi comporto così", ha affermato Tonon, trovando però le fredde dichiarazioni della Pupa. "Dai un po' di allegria", aveva tentato di smuoverlo Francesca, ma senza riuscire ad ottenere l'esito sperato da parte del collega. Solo allora la padrona di casa ha cercato di convincere la coppia a far pace, invitandoli ad un divertente balletto finale.

