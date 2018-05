REGINA ELISABETTA II / Il regalo speciale al nipote Harry e alla sposa Maghan Markle (Royal Wedding)

La Regina Elisabetta II al matrimonio reale di Harry con Meghan Markle: una splendida proprietà in regalo al nipote e la tradizione del titolo nobiliare.

19 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Regina Elisabetta II

La Regina Elisabetta II è l'ospite più atteso del royal wedding, il matrimonio del principe Harry e di Meghan Markle. La sovrana, salita al trono nel 1952, detiene un record molto importante per la Corona inglese: il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria rimasta alla guida dell'impero per 63 anni e 7 mesi. Sono circa 125 milioni i suoi sudditi in tutto il mondo: oltre ad essere la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è infatti riconosciuta ufficialmente ancora oggi dai Reami del Commonwealth tra i quali Australia, Bahamas, Barbados, Canada, Grenada, Giamaica, Nuova Zelanda e molti altri. La sua popolarità, dopo la crisi successiva alla morte di Lady Diana, è attualmente al massimo anche grazie ad un'apertura nei confronti delle nuove generazioni, confermata anche in occasione delle nozze di Harry.

IL REGALO DELLA REGINA AL NIPOTE HARRY

In occasione del matrimonio reale del nipote Harry con Meghan Markle, la Regina Elisabetta II ha mantenuto la tradizione, regalando alla coppia una proprietà della famiglia (lo stesso era accaduto in occasione delle nozze del nipote William con Kate Middleton). Si tratta dello stupendo York Cottage a Sandringham (Norkfolk), a circa 180 chilometri da Kensington Palace, dove attualmente vive la coppia. La proprietà, attorniata da circa 8.000 ettari di terreno, è sotto il controllo della famiglia reale britannica dal 1862. Non è questo l'unico regalo per gli sposi. La Regina, infatti, ha conferito il titolo di duca di Sussex al principe Harry mentre Meghan Markle diventerà a sua volta duchessa di Sussex. Non sono questi gli unici titoli conferiti allo sposo: la Regina ha nominato il nipote anche conte di Dumbarton e barone di Kilkeel, due titoli che si riferiscono rispettivamente a dei territori di Scozia e Irlanda del Nord.

IL CONTRASTO CON LA FAMIGLIA DI MEGHAN MARKLE

Lo scandalo relativo alle foto del padre di Meghan Markle non avrebbero fatto piacere alla Regina. A riportarlo sono stati qualche giorno fa alcuni tabloid inglesi secondo le quali Elisabetta II si sarebbe espressa duramente dopo avere appreso che Thomas Markle ha venduto alcune sue immagini ai paparazzi alcuni giorni prima delle nozze alle quali ha poi deciso di non prendere parte (giustificando la sua assenza dietro a dei recenti problemi cardiaci). La Regina, secondo tali fonti, e il marito Filippo avrebbero deciso di riferire al diretto interessato le loro remore, un'ipotesi poi smentita dalla corrispondente reale Victoria Arbiter, che ha scritto su Twitter: "Qualcuno sembra pensare che la regina abbia un cuore di pietra. Io non credo che sia anche solo lontanamente arrabbiata con Meghan per questo pasticcio. Sono invece convinta che sia profondamente addolorata per lei, come ognuno di noi dovrebbe essere".

