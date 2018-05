Robozao cosa ballerà per la finale di Ballando con le Stelle 2018?/ Dopo il twerking si esibirà in un...

Robozao cosa ballerà per la finale di Ballando con le Stelle 2018? Idolo dei bambini e dei piccoli fan di è pronto a tornare sul palco. In quale numero si cimenterà?

Robozao

Idolo dei bambini e dei piccoli fan di Ballando con le Stelle 2018, Robozao è pronto a tornare per la finale della competizione di danza che andrà in onda questa sera su Rai 1. L'ultima occasione quindi per assistere alla sua ormai celebre Zao Dance, con l'amico Paolo Belli come immancabile spalla. Non mancheranno di certo le battute velenose dirette al volto storico del talent, sempre al centro dell'interazione fra Robozao e Belli e che sembrano divertire molto soprattutto il pubblico più giovane del programma. Robozao del resto è diventato una vera e propria star e questo lascia pensare che potremmo rivederlo anche nella prossima edizione del talent. Il successo della novità robotica introdotta in questa stagione è dimostrato anche dalla presenza di Robozao a Che tempo che fa, dove la scorsa settimana si è presentato al fianco dell'amica Milly Carlucci. La conduttrice è stata infatti protagonista di una lunga intervista ironica e sorridente, un clima in cui la sua controparte dotata di circuiti non poteva di certo mancare. In assenza del suo bersaglio preferito, Robozao ha dirottato le sue battute verso Fazio, che a suo dire non avrebbe mai visto in piedi.

ROBOZAO, AL FIANCO DI MILLY CARLUCCI ANCHE A CHE TEMPO CHE FA

In occasione della sua ospitata da Fazio, Robozao ha rivissuto tramite rvm il suo incontro con Gigi Marzullo, alle prese con le storiche domande riflessive del conduttore. Ha avuto inoltre modo di rivelare di preferire Samanta Togni fra le ballerine professioniste del talent, anche se ha ammesso di essere ancora single. Un problema facilmente risolvibile, grazie all'incontro fatale con Luciana Littizzetto in vesti inedite di Robozoa. E come neo innamorati, i due si sono esibiti in un balletto in coppia, anche se la comica ha dovuto superare una piccola difficoltà dovuta al costume di scena. L'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2018 ha vissuto l'arrivo irriverente di Robozao, ancora una volta al fianco del corpo di ballo del programma. Immancabile anche Paolo Belli, con cui forma ormai una coppia imperdibile per il pubblico di Rai 1.

ROBOZAO, LO SCHERZO A PAOLO BELLI

Peccato che questa volta il conduttore robot abbia superato un po' il limite, esibendosi in un twerking che ha imbarazzato Belli e per il quale è stato richiamato all'ordine. Immediata la risposta di Robozao all'appunto del conduttore, a cui ha risposto di essere ormai imprevedibile come il colore dei capelli del giudice Fabio Canino. A ogni appuntamento, il giurato cambia infatti chioma e per questo secondo Robozao non sarebbe adatto al primo canale dell'emittente pubblica. Anche se Robozao è ormai il preferito dai bambini, a detta della conduttrice Milly Carlucci, sui social non sono mancate nuove polemiche per la sua presenza in pista. A detta di molti infatti non sarebbe davvero utile per il pubblico dei più giovani, soprattutto alla luce di battute difficilmente intuibili per i più piccoli e delle sue esibizioni con tanto di ballerine sexy, di certo molto lontane dal mondo fantastico dei baby telespettatori. Evidente invece la presenza di Robozao per dare un tono scanzonato alla trasmissione. Il suo aiuto di certo contribuisce ad alternare la pressione della competizione alle note più leggere degli stacchi televisivi.

© Riproduzione Riservata.