Romina Power-Maurizio Costanzo, è lite?/ Attacco a TvTalk: “dimenticate qualcosa”, e se stasera è da Maria...

Romina Power-Maurizio Costanzo, è lite?

19 maggio 2018

Al netto degli ascolti record, L'Intervista di Maurizio Costanzo a Romina Power ha fatto discutere. Probabilmente lo slancio è arrivato dalla stessa ospite, furiosa per le anticipazioni rilasciate dall'ufficio stampa del programma alla vigilia della messa in onda. Una consuetudine del contenitore di Costanzo che non è stata gradita all'ex moglie di Al Bano Carrisi. «Vi voglio comunicare che l'intervista con Maurizio Costanzo sarà l'ultima intervista in tv della mia carriera. Per via della slealtà di aver pubblicato la trascrizione dell’intervista per esteso corredata di foto degli schermi. Ho capito che non esiste la correttezza. Quindi, basta», la reazione esagerata di Romina Power. E anche strana, perché in questi anni ha giocato anche lei per prima sul rapporto con l'ex marito. Poi però è arrivato il dietrofront della cantante, che sui social ha spiegato: «Vorrei precisare che non ce l'ho con Maurizio Costanzo, ma con chi estrapola parti dell'intervista e li ripropone fuori contesto, commentandoli senza sapere nulla. Di Costanzo ho il massimo rispetto».

ROMINA POWER E MAURIZIO COSTANZO, BETTI SOLDATI CONTRO TV TALK

Il caso Power-Costanzo è stato affrontato anche a Tv Talk, con Alba Parietti che ha commentato: «Io trovo strano. Con tutto il rispetto per la tragedia della figlia, come è possibile che non sappia calcolare i rischi di ciò che accade quando si fa un'intervista così privata? Romina ha detto spesso basta ultimamente». A proposito invece delle voci che hanno accompagnato la fine della relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso, al punto tale che si è parlato di triangolo amoroso, Alba Parietti ha aggiunto: «È una soap opera spalmata su tutte le reti televisive». Qualcosa però è sfuggito al programma di Raitre: la retromarcia di Romina Power. Il puntino sulla “i” è stato messo da Betti Soldati, braccio destro di Maria De Filippi e per il gruppo Fascino, di cui la conduttrice è titolare. «A proposito di quanto raccontato oggi a @tvtalk_rai si sono dimenticati di riportare l'ultimo messaggio che ha pubblicato in un post #rominapower #nessunmalumoreneiconfrontidiMaurizioCostanzo #tuttosereno #Power a #l’intervista #esclusivadiMaurizioCostanzo», ha scritto su Instagram. E infatti pare che sarà proprio ospite con Al Bano Carrisi di Amici di Maria De Filippi stasera...

