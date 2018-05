Selvaggia Lucarelli/ La bomba sul Grande Fratello: 3 condanne per un concorrente (Ballando con le Stelle 2018)

Selvaggia Lucarelli si prepara a tornare su Rai Uno per la finalissima di Ballando con le Stelle 2018 e attacca un concorrente del Grande Fratello che avrebbe ben tre condanne.

19 maggio 2018 - agg. 19 maggio 2018, 8.49 Fabiola Iuliano

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli torna a parlare del Grande Fratello di Barbara D’Urso. Dopo l’episodio della maglietta sessista di Luigi Favoloso in seguito alla quale ha fatto sapere di voler agire nelle sedi opportune, la Lucarelli punta il dito contro un altro concorrente del reality di canale 5 che avrebbe 3 condanne sulle sue spalle. “Ah. E già che ci siamo. Aida processata su pubblica piazza tv per un inesistente furto al supermercato. Quando raccontano della condanna definitiva a 4 mesi di reclusione per furto di Simone coccia? E delle sue 2 altre condanne definitive una per rissa e lesioni personali e una per falsità ideologica su atto pubblico? (multe e altri tre mesi di reclusione) No perché sarebbe bene che si sapesse cosa c’è dietro a questo bel cast. (ci sarebbe poi da aggiungere altro sui suoi rapporti con l’altro splendido concorrente e il perché abbia ritirato la denuncia nei suoi confronti e ora facciano gli amici ma vabbè)”, scrive Selvaggia che difende Aida Nizar, la spagnola accusata di essere una provocatrice e punta il dito contro un altro gieffino di cui, tuttavia, non fa il nome. Chi sarà il concorrente di cui parla la Lucarelli? L’identità, probabilmente, resterà segreta, ma il reality continua a non avere pace (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FRECCIATINA A BARBARA D'URSO

Protagonista in giuria per la finale di Ballando con le Stelle 2018, che questa sera si concluderà con un'agguerritissima puntata finale, Selvaggia Lucarelli non si arrende e, in seguito alla frase sul suo conto che ha portato alla squalifica di Luigi Favoloso dal Grande Fratello 15, ha condiviso un posto sui social per chiedere dei provvedimenti da parte delle reti che hanno reso possibile la sua presenza nel reality. "Visto che non ho avuto mezza scusa nè dalla conduttrice nè da Mediaset perché evidentemente “Selvaggia s***” va bene, mi aspetto almeno che quella persona sia fuori dagli show e non, come mi dicono, sotto contratto per le varie ospitate al Grande fratello e Domenica live con la fidanzata", ha tuonato l'opinionista di Ballando, che come un fiume in piena ha chiesto dei provvedimenti non solo per il gesto che l'ex inquilino del reality ha riservato a lei, ma anche per quegli atteggiamenti che hanno offeso tutte le donne, "visto che di cose anche più gravi ne sono state dette parecchie, non per me", ha chiarito la penna de Il Fatto Quotidiano. In seguito alla sua espulsione dal reality di Cinecittà, Luigi Favoloso potrebbe infatti ben presto approdare nel salotto di Barbara D'Urso, un'eventualità che Selvaggia Lucarelli vorrebbe scongiurare in virtù dei trascorsi televisivi dell'ex inquilino del reality. A questo link è possibile visualizzare il suo post.

"HO ACCETTATO L'INVITO DI TELEFONO ROSA"

Nel lungo post condiviso sui social contro Luigi Favoloso e chi ha reso possibile il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 15, Selvaggia Lucarelli ha tuonato anche contro Barbara D'Urso, che fra poche ore potrebbe aprire le porte della sua Domenica Live proprio all'ex inquilino di Cinecittà: "Se così non sarà, il messaggio sarà molto chiaro - ha sottolineato la penna del Fatto Quotidiano - E sapremo da che parte sta la signora". Con il termine signora, Selvaggia Lucarelli si riferisce chiaramente alla celebre conduttrice di Canale 5 che, proprio in virtù del suo voler essere sempre in prima linea nella lotta alla violenza sulle donne, dovrebbe dare un forte messaggio escludendo Favoloso dal suo programma. "Io intanto - si legge inoltre sulla fan page della nota blogger - ho accettato l’invito del Telefono rosa e oggi sarò nella loro sede romana a stringere la mano a coloro che le donne le considerano una cosa seria". Ricordiamo inoltre che Selvaggia Lucarelli, questa sera tra i giudici della finale di Ballando con le stelle 2018, oggi sarà tra gli ospiti di Eleonora Daniele a Sabato Italiano, mentre domani, domenica 20 maggio, sarà tra i protagonisti della Domenica In di Cristina Parodi.

© Riproduzione Riservata.