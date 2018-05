SON OF A GUN/ Su Rai 4 il film con Ewan McGregor e Alicia Vikander (oggi, 19 maggio 2018)

Son of a Gun, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Evan McGregor, Alicia Vikander e Nash Edgerton,alla regia Julius Avery. La trama del film nel dettaglio.

19 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE ALICIA VIKANDER

Il film Son of a Gun va in onda su Rai 4 oggi, sabato 19 maggio 2018, alle ore 21.05. Una pellicola d'azione che è stata prodotta interamente in Australia nel 2014 è diretta dal giovane regista australiano Julius Avery che, assieme a John Colli, partecipò anche alla stesura della sceneggiatura. Nel cast di attori protagonisti della storia troviamo anche noti attori cinematografici americani come Evan McGregor, Alicia Vikander e Nash Edgerton. Alicia Vikander che nel film veste i panni del personaggio di Tasha, nel 2017 è stata protagonista del remake di Tomb Raider dove ha interpretato Lara Croft. L'attrice di origini svedesi è inoltre nota per essere apparsa in film come Il settimo figlio e Royal affair. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SON OF A GUN, LA TRAMA DEL FILM

Jesse Ryan, dopo aver messo a segno non una serie di piccoli crimini, viene tratto in arresto è costretto a scontare una breve pena detentiva. Jesse ha un carattere remissivo, che mal si concilia con l'ambiente carcerario. Fortunatamente riesce a trovare l'appoggio di uno dei detenuti più potenti all'interno della struttura detentiva, Brendon. Tutto va per il verso giusto e Jesse riesce a sopravvivere all'interno del carcere senza grandi problemi. Appena scontata la sua pena però è costretto a ricambiare il favore a Brandon, aiutandolo a mettere a segno una plateale evasione. Jesse, poco dopo, decide di unirsi alla banda di Brandon prendendo parte ad una rapina. Tuttavia qualcosa non va per il verso giusto e l'uomo che aveva ordinato il colpo alla banda di Brandon tradisce il gruppo tenendo per sé il bottino.

© Riproduzione Riservata.