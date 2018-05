Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti 19 maggio: la finale di Ballando con le stelle e il Royal Wedding

Sabato Italiano torna in onda oggi, 19 maggio, per rivelare gli ultimi dettagli sulla finale di Ballando con le stelle e sul matrimonio di Harry e Meghan Markle.

Ad Eleonora Daniele non è andata bene come a Silvia Toffanin che ha potuto unire il suo Verissimo al Tg5 e così dovrà attendere le 16.45 per andare in onda con il suo Sabato Italiano. Ancora una volta il suo talk del sabato pomeriggio è confermato anche oggi ma i temi della giornata sembrano davvero già annunciati visto che in questo giorno dedicato al Royal Wedding non si potrà non parlare dei due sposi. Il matrimonio a quell'ora sarà già finito ed Eleonora Daniele non potrà far altro che commentare le nozze, i vestiti e i presenti, compresi i tanti vip inivitati alle nozze. Naturalmente il matrimonio dell'anno non sarà l'unico tema della giornata visto che ci sarà ancora qualche piccolo indizio sulla finale di Ballando con le stelle.

I TEMI DELLA PUNTATA DEL 19 MAGGIO

La sinergia tra il programma e lo show di Milly Carclucci continua e anche oggi si parlerà di quello che vedremo questa sera dai finalisti ai possibili vincitori ma, soprattutto, dell'arrivo e della presenza di Gina Lollobrigida. Proprio sulla pagina ufficiale Twitter si legge: "Gina Lollobrigida arriva a @Ballando_Rai ! Domani a #sabatoitaliano nuove anticipazioni sempre insieme a @eleonoradaniele". Al momento ci sono bocche cucite sui personaggi e i vip che oggi saranno in studio sia per commentare i temi della giornata che per le interviste. Di cos'altro si parlerà oggi? Sicuramente potrebbe esserci altro gossip e qualche caso di cronaca dopo le sentenze di questa settimana.

