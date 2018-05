Salverò mia figlia/ Su Rete 4 il film con Chelsea Rickettes (oggi, 19 maggio 20

Salverò mia figlia, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Kayla Ewell, alla regia Michael Feifer. La trama del film nel dettaglio

19 maggio 2018

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST CHELSEA RICKETTES

Il film Salverò mia figlia va in onda su Rete 4 oggi, sabato 19 maggio 2018 alle ore 21,15. Il film è stato diretto dal regista newyorkese Michael Feifer, nato in un giorno particolare per la sua città, l'11 settembre ma del 1968. Nel cast di Salverò mia figlia ritroviamo attori noti nel loro circuito d'appartenenza come Kayla Ewell, attrice di casting dedicati al 'teen world', ne è un esempio il film del 2009 'Fired Up! - Ragazzi pon pon' e altri. Al suo fianco l'attrice dalle origini tedesche, italiane e norvegesi Christy Carlson Romano, anch'essa cresciuta sulle frequenze cinematografiche televisive, da ricordare per un lungometraggio tradotto in italiano, conosciuto nei suoi canali di trasmissione, come 'Inseguendo la vittoria (The Cutting Edge 3: Chasing the Dream)'. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SALVERÒ MIA FIGLIA, LA TRAMA DEL FILM

Rachel appartiene a quel gruppo di donne ancora giovani che nella giungla sociale americana, dopo un divorzio, nel suo caso dall'ex marito Daniel, cerca di ricostruire con tenacia e caparbietà la propria vita. Cresce una bimba di tre anni, Mia, e ciò non è semplice in una società dove il fallimento comporta spesso la rovina, ma Rachel non si arrende e lotta con i denti per trovare la sua nuova dimensione. L'assegno stabilito dal giudice, durante le sedute in tribunale dedicate al divorzio della coppia, l'aiuta comunque a vivere dignitosamente, occuparsi della casa e della bimba e tutto prospetta a Rachel un futuro sereno in attesa di poter concedere alla piccola Mia una scuola per l'infanzia e trovarsi un lavoro per camminare con le proprie gambe. Tutto procede bene sino al giorno in cui Daniel, vigliaccamente, per telefono, senza nemmeno concedere il faccia a faccia alla ex moglie, le comunica che le taglierà buona parte dell'assegno di mantenimento, ponendola in una condizione disperata di non poter più garantire a se stessa, ma soprattutto alla bambina, una vita dignitosa. Quindi l'ingresso di Mia nel mondo della scolarizzazione deve per cause di forza maggiore avvenire anticipatamente, Rachel deve tornare immediatamente al lavoro, Mia deve entrare in una scuola per l'infanzia. L'inserimento della bambina procede bene, Mia si affeziona alla maestra Gabby, una relazione che al'inizio si prospetta con serenità, ma sarà solo apparenza. Gabby infatti ha diversi anni prima perso un bambino in un incidente e l'attaccamento per la figlia di Rachel assume, giorno dopo giorno, caratteri di morbosità che inizieranno a divenire pesanti, sia per la madre che per la bambina. Gabby non si limita ad una presenza ossessiva, l'incubo inizia nel momento stesso in cui Rachel vuole distaccare Mia dalle influenze della maestra, l'inzio di un incubo che si tinge di fosche tinte thriller, un brivido inaspettato per la coppia madre/figlia.

