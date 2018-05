Temptation Island 2018/ Anticipazioni: Michael Terlizzi tentatore e coppie di Uomini e Donne in gara?

Temptation Island 2018, anticipazioni: Michael Terlizzi tra i tentatori e i protagonisti di Uomini e Donne tra le coppie? In pole Mattia Marciano e Vittoria Deganello.

19 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Temptation Island

Countdown per la nuova edizione di Temptation Island che, come ogni anno, tornerà in onda su canale 5, probabilmente a giugno, con nuove coppie pronte a mettere alla prova il proprio amore. Al timone del programma dell’amore ci sarà, ancora una volta, Filippo Bisciglia, considerato il conduttore ideale per Temptation Island. Ancora in alto mare, invece, il cast. Il format sarà uguale a quello delle precedenti edizioni. Le coppie, fidanzate e senza figli, trascorreranno alcune settimane in un villaggio turistico alle prese con 12 tentatori e 12 tentatrici che cercheranno di sedurli per metterli alla prova. Ogni settimana, i fidanzati e le fidanzate si riuniscono davanti ad un falò dove Filippo Bisciglia mostra i filmati di ciò che hanno fatto i rispettivi partner. Puntualmente non mancano brutte sorprese. Nel corso delle precedenti edizioni alcune coppie sono scoppiate mentre altre sono riuscite a superare tutto convolando anche a giuste nozze. Chi saranno i protagonisti di Temptation Island 2018?

TEMPTATION ISLAND 2018: LE COPPIE E I TENTATORI

12 tentatori e 12 tentatrici pronti a mettere alla prova le storie d’amore delle coppie. I nomi dei protagonisti di Temptation Island 2018 verranno svelati solo pochi giorni prima della partenza del programma. Tuttavia, ad occhi, ci sono già alcune indiscrezioni. Tra i tentatori, infatti, potrebbe esserci Michael Terlizzi, il figlio del naufrago dell’Isola dei Famosi 2018, Franco. Dopo aver partecipato ai programmi di Barbara D’Urso, Michael Terlizzi, accostato anche al Grande Fratello 2018, potrebbe tornare in tv come tentatore. "Temptation è un programma che mi piace molto... - ha dichiarato al settimanale Chi - La verità è che mi sono arrivate alcune proposte televisive che sto valutando, ma non posso dire nulla. È tutto inaspettato per me: sono andato nello studio dell’Isola solo per supportare mio padre, la tv non era nei miei piani, ma mi affascina e mi piacerebbe tentare questa strada". Per quanto riguarda le coppie, invece, probabilmente ci saranno le coppie di Uomini e Donne. In pole per partecipare al programma dell’amore, ci sono Mattia Marciano e Vittoria Deganello, Nilufar Azzadi e Giordano Mazzocca, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Nicolò Brigante e Virginia Stablum.

