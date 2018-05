Uomini e Donne/ Maurizio Costanzo: "Non parteciperei mai, ecco perché" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tra le difficoltà di Gemma Galgani e i nuovi amori nati, Maurizio Costanzo dice la sua sul trono Over, condotto da sua moglie

19 maggio 2018 Anna Montesano

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne

Questa edizione del Trono Over di Uomini e Donne è riuscita a formare tante nuove coppie. Da Armando e Manuela agli amatissimi Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Maria De Filippi è riuscita ancora una volta a far amare al pubblico lo show dedicato ai senior (che continua a conquistare più ascolti del trono classico). C'è chi però non parteciperebbe mai a questo format e, a sorpresa, si tratta proprio del marito della De Filippi: Maurizio Costanzo. Il noto conduttore non ha remore nel confermarlo nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Qui infatti ammette: "Io partecipare a Uomini e Donne per trovare l'amore? Ma per piacere! - e continua - No, per quanto sia un programma divertente io non lo farei. Non penserei mai di corteggiare qualcuno davanti alla telecamera: tuttavia è utile per le persone anziane, perché ha ridato loro il desiderio di ritrovare l'amore. E non è poco".

GEMMA GALGANI A UN BIVIO

Per chi ha trovato l'amore nello studio di Uomini e Donne, c'è però chi continua ad attraversare traversie e difficoltà. Proprio non si risolvono le cose per Gemma Galgani. Tutto sembrava procedere per il meglio con il nuovo arrivato Marco Cappagli, questo fino a quando Giorgio Manetti non si è rifatto avanti. Non di certo per riproporsi a lei, ma è bastato che lui esprimesse il desiderio di parlarle e di fare un nuovo ballo con lei che la Galgani finisse nuovamente in crisi. È chiaro che Gemma provi ancora dei sentimenti per lui, e questo potrebbe mettere in crisi il rapporto molto bello che si sta creando con Marco che ha già conquistato la stima del pubblico e dei fan di Gemma, che ora le consigliano di non cadere nella "trappola" di Giorgio. La dama ascolterà questi consigli? Gemma è nuovamente a un bivio.

