Uomini e Donne/ Nuovi tronisti a settembre, chi sono? Candidatura per Maria De Filippi (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La stagione sta per finire ma già si parla dei tronisti di settembre e Maria De Filippi riceve una candidatura sorprendente...

19 maggio 2018 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

Questa stagione di Uomini e Donne sta ormai giungendo alla fine. Con la scelta di Sara Affi Fella (che con grande probabilità sarà l'ultima visto l'evoluzione finale del trono di Mariano Catanzaro) il trono classico giunge al termine e, con questo, questa edizione di Uomini e Donne. Ma quando inizierà quindi la pausa estiva dello show di Maria De Filippi? L'ultima puntata di Uomini e Donne potrebbe essere quella di venerdì 1 giugno, probabilmente dedicata però al trono Over. Dal lunedì 4 giugno, quindi, Canale 5 nella parte pomeridiana cambierebbe definitivamente programmazione fino a settembre, quando Uomini e Donne torna in onda. Rimane quindi da scoprire quale sarà, tra Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, la scelta di Sara Affi Fella, forse una delle più attese degli ultimi anni.

NUOVI TRONISTI: GIULIA DE LELLIS E UN EX ATTORE HARD?

Ma se la curiosità sulla scelta di Sara Affi Fella è tanta, allo stesso tempo il pubblico di Uomini e Donne inizia a chiedersi quali potrebbero essere i tronisti che saliranno quindi sul trono a settembre. La più attesa è Giulia De Lellis che, dopo la rottura con Andrea Damante, è tornata single. La sua recente ospitata in studio è stata per molti l'indizio che effettivamente potrebbe essere lei la nuova tronista a settembre. Molto probabile che sul trono arrivi anche la "non scelta" di Sara Affi Fella, soprattutto se questa sarà Lorenzo Riccardi (che ha espressamente dichiarato il desiderio di avere un trono). Infine arriva per Maria De Filippi una nuova candidatura: lui è Davide Iovinelli, ex attore di film hard e "allievo" dell'accademia di Rocco Siffredi. Intervistato dal settimanale Vero, il ragazzo ha infatti ammesso: "Vorrei innamorarmi nel programma di Maria De Filippi, bisogna coltivare il rapporto secondo tempi predefiniti [...] Lì potrei dimostrare anche a chi mi ha etichettato che ho un cuore". Maria accetterà questa candidatura?

