VALERIO SCANU/ Video: "E potevo non esserci?" (Ballando con le stelle)

Video, Valerio Scanu sarà il superospite dell'ultima puntata di Ballando con le stelle 2018. Ad annunciarlo è lo stesso Scanu con un post e video su Twitter.

19 maggio 2018

Valerio Scanu

La finalissima di Ballando con le stelle 2018 vedrà la presenza anche del cantante Valerio Scanu. L'annuncio è stato fatto in simultanea: da una parte Mily Carlucci ha postato su Twitter una videochiamata diretta proprio allo stesso Scanu che, impassibile, ha risposto affermativamente all'invito su Rai uno. Dal canto suo anche lo stesso Scanu ci ha tenuto ad annunciare a tutti la sua partecipazione tramite il proprio account Twitter. Stavolta l'annuncio (oramai l'effetto sorpresa era andato perso ma pazienza) è stato fatto dallo stesso Scanu che, sguardo fisso al video (un po' inquietante a dir la verità) ha espresso a tutti la sua contentezza per la partecipazione al format sul ballo più seguito della televisione italiana. Il cantante si è detto un grande fan della trasmissione, visto che l'ha seguita con avidità su quello che lui ha definito lo 'Scau-divano' in tante occasioni diverse. Adesso, però, tocca a lui scendere in campo una volta per tutte. Riuscirà l'ambiguo cantante a destreggiarsi anche nel ballo? Aspettiamo con ansia di vedere la sua performance sulla pista da ballo.

LA PASSIONE SFRENATA PER I CHIHUAHUA

Cerchiamo di scoprire assieme qualche aspetto della vita privata della vita del cantante Valerio Scanu. Innanzitutto, dove vive. Pochi sanno, infatti, che il cantante possiede una villetta a San Cesareo, un paese poco distante da Roma, immerso nel verde del Lazio. A fargli compagnia ll'interno della sua grande casa ci sono la bellezza di undici cani di razza Chihuahua. Quella per i Chihuahua è una vera e propria passione incontenibile per il cantante, che si giostra tra un'ospitata e l'altra, mentre la sua carriera musicale non procede proprio come dovrebbe. Intervistato dal sito internet DiLei.it, Valerio Scanu ha raccontato di come riesca a dormire tranquillamente con i suoi undici cani all'interno di un letto a due piazze, in una casa decorata con stile Rococò e che riflette i suoi gusti in quanto ad arte ed estetica. Insomma, i Chihuahua sono un po' dappertutto e chi vive con lui dovrà riuscire a sopportare un vero e proprio esercito di cani piuttosto nervosetti e rumorosi...

PARRUCCHIERE A TEMPO PERSO

Come dicevamo in precedenza, la carriera musicale e artistica di Valerio Scanu non procede come dovrebbe. O almeno, certamente non come se l'era immaginata lui appena uscito da Amici. E' per questo motivo, infatti, che il cantante si è dirottato anche su altre cose, per investire bene i soldi guadagnati in questi anni. Ecco cosa ha raccontato, infatti, Valerio Scanu al Tgcom24: "Il mio negozio di abbigliamento e il mio salone di bellezza li ho chiamati Dalida, come la grande cantante. Quando non ho nulla da fare mi metto io in primis in gioco, con le mani nella testa dei clienti. Quando mi vedono mi chiedono spesso se ho smesso definitivamente di fare il cantante, è normale. Io però rispondo che le cose non stanno affatto così. Semplicemente quando non ho nulla da fare i piace impiegare il tempoin quel modo, è una cosa che mi rilassa tanto. Lo vedo come un bell'hobby." E certamente tutto ciò riduce anche lo stress viste le tante tensioni vissute in questi anni dal cantante: dalla lite con Maria De Filippi al pregiudizio della gente, passando per le alterne fortune di carriera. Insomma: lavorare nel salone di bellezza può essere visto anche come un'oasi di pace.

