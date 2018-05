Verissimo, Harry e Meghan il matrimonio reale/ Diretta e anticipazioni: curiosità, immagini sul Royal Wedding

Verissimo, Harry e Meghan il matrimonio reale, ecco le anticipazioni del doppio appuntamento con la Silvia Toffanin in mattinata e al pomeriggio come al solito.

19 maggio 2018 Valentina Gambino

Verissimo, anticipazioni

Nel corso della giornata di oggi, sabato 19 maggio 2018, a partire dalle ore 12.15, Verissimo in collaborazione con Tg5 presenta: "Harry e Meghan, il matrimonio reale”. In occasione del matrimonio reale tra il principe Harry e l’attrice Meghan Markle, Silvia Toffanin sarà in collegamento, per oltre due ore di diretta, con il Castello di Windsor. Una bellissima maratona per raccontare tutte le emozioni del Royal Wedding. Dall’arrivo dello sposo all’atteso “Sì”, fino al momento in cui Harry e Meghan usciranno dalla chiesa come marito e moglie, per poi salire su una carrozza e ricevere l’omaggio dei sudditi accorsi per partecipare all’evento del 2018. Nello studio con la compagna di Pier Silvio Berlusconi, ci saranno anche alcuni ospiti pronti per seguire e commentare i momenti fondamentali delle nozze: dal look dei tanti invitati delle famiglie reali al privatissimo abito della sposa di cui non si conoscono ancora i dettagli.

Doppio appuntamento con Silvia Toffanin

Tra gli ospiti dello speciale di Verissimo dedicato al matrimonio di Harry e Meghan, troveremo in studio con Silvia Toffanin anche il direttore di Chi Alfonso Signorini, Carlo Rossella, la giornalista del TG5 Cesara Bonamici e la conduttrice di Forum Barbara Palombelli. Direttamente sul posto, dalla Cappella di St. George dove avrà luogo la cerimonia, troveremo in collegamento l’inviato del Tg5 Dario Maltese. Inoltre, nel corso della puntata, Verissimo raccoglierà per le strade della città di Windsor, le testimonianze della gente comune che da mesi aspetta le nozze reali. Un’occasione anche per rivivere, attraverso servizi inediti e tantissimi approfondimenti, la grande storia d’amore di Harry e Meghan. Alle 16 ci sarà in studio anche la nuova puntata di Verissimo, piena di grandi ospiti e con moltissime sorprese. Silvia Toffanin tornerà nel pomeriggio con il solito appuntamento del sabato. Durante la nuova puntata, la conduttrice avrà modo di parlare con Paola Di Benedetto, Ermal Meta, Monica Bellucci e Piero Chiambretti.

Ermal Meta e Paola Di Benedetto da Silvia Toffanin

Paola Di Benedetto dopo la fine della storia d’amore con Francesco Monte, sarà nuovamente ospite di Silvia Toffanin per raccontare tutti i dettagli della brusca interruzione. “É stata una storia breve ma tanto forte. Pensavo andasse tutto bene, invece da un giorno all’altro mi ha detto: ‘Non sento questo sentimento crescere’. Ci siamo presi una pausa e quando ci siamo rivisti mi ha detto: ‘Hai tutto ma voglio restare solo’. Evidentemente quello che è nato sull’Isola non si è trasformato in amore in Italia”, ha raccontato l’ex Madre Natura. Reduce dal successo dell’Eurovision Song Contest in coppia con Fabrizio Moro, sarà ospite del talk show di Canale 5 anche Ermal Meta. Il cantautore di origine albanese si è piazzato in quinta posizione, con la bellissima “Non mi avete fatto niente”, canzone vincitrice dello scorso Festival di Sanremo 2018. Il musicista ed attuale giudice della commissione esterna del serale di Amici 2017, racconterà a Silvia Toffanin della sua bella esperienza a Lisbona e tutte le emozioni provate prima, durante e dopo l’esibizione in attesa del risultato finale. Il cantante avrà modo anche di ripercorrere per intero la sua gloriosa carriera ricca di tante soddisfazioni non solo come interprete ma anche come autore di brani di successo collaborando con i maggiori interpreti della musica italiana.

Monica Bellucci a Verissimo

Durante il nuovo appuntamento pomeridiano con Verissimo, Silvia Toffanin avrà anche il piacere d’intervistare il simpatico Piero Chiambretti, attualmente al timone della nuova edizione di Matrix Chiambretti, in onda ogni venerdì nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. In ultimo, la presentatrice avrà il piacere d’incontrare la bellissima Monica Bellucci, modella e attrice di molteplici produzioni italiane ed internazionali. In merito al caso Weinstein la splendida attrice è stata chiara: “Noi donne dobbiamo imparare a essere indipendenti e ad avere un rapporto di parità con gli uomini. Questo sta finalmente succedendo. Il passato ci ha incatenato: non avevamo nessun diritto sociale, la nostra forza era solo dentro casa e non era abbastanza”. Poi ha aggiunto: “Le ragazze devono liberarsi da certe paure, in particolare da quella di parlare perché temono di non essere credute. A una donna che ha ricevuto una molestia le si chiede ‘Come eri vestita? Ma sei tu che hai provocato?’. Questa paura indotta viene da una tradizione che impone il silenzio: ‘Dovete stare zitte’. Anche io l’ho avuta. Chi non ce l’ha? Dobbiamo insegnare alle nostre figlie il rispetto per se stesse e ai nostri figli il rispetto per le donne”. L’appuntamento con Verissimo e tutti gli ospiti della Toffanin è quindi rinnovato per le 16 su Canale 5.

