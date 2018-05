Vincent Cassel/ L'ex marito di Monica Bellucci: dopo la fine, la storia con Tina Kunakey (Verissimo)

Vincent Cassel, dal grande amore con Monica Bellucci terminata cinque anni fa alla storia con Tina Kunakey che sta movimentando i media di tutto il mondo. (Verissimo)

Vincent Cassel, Verissimo

Vincent Cassel è stato un grande amore per Monica Bellucci, terminato ormai cinque anni fa. Un amore che è sfociato in matrimonio alla fine degli anni Novanta, quando l'ex coppia è diventata per tutto il mondo sinonimo di bellezza e sensualità. Conosciuta 3 anni prima, Cassel e la Bellucci sono diventati genitori tempo dopo la loro unione, grazie alla nascita di Deva, avvenutanel 2004, e di Leonie, sei anni più tardi. Monica Bellucci è rinata, come racconterà nell'intervista a Verissimo nella puntata di oggi, sabato 19 maggio 2018, ed è convinta che Vincent Cassel sia ormai un capitolo finito della sua personale storia. Anche l'attore e produttore di origine francesi sembra aver trovato un nuovo amore ed una futura moglie. Alcuni giorni fa, il giornale francese Magazine ha parlato di nozze imminenti fra l'artista e la modella Tina Kunakey, un matrimonio che dovrebbe avere luogo il prossimo agosto. La coppia ha sfilato al Festival di Cannes 2018 ed i riflettori sono stati ovviamente puntati sul Cassel e Kunakey, il primo presente alla kermesse per presentare l'ultimo film Le ragazze del sole, diretto da Eva Husson.

VINCENT CASSEL E LA STORIA CON TINA KUNAKEY

Ad un anno di distanza dal loro fidanzamento ufficiale, Vincent Cassel e Tina Kunakey sembrano essere diventati la coppia di vip più in vista del momento. A 51 anni, l'attore e produttore ha deciso di dare una svolta alla sfera sentimentale, ormai lontano dalla separazione con la moglie Monica Bellucci. Il divorzio sembra aver fatto bene all'ex coppia sotto molti punti di vista, anche se rimangono ancora presenti delle ombre nella loro lunga relazione. 14 anni di matrimonio non sempre felice, a quanto pare, soprattutto per via di quella doppia vita che Cassel avrebbe avuto a Rio De Janeiro. Lontano quindi dal tetto coniugale e battuta di recente a Che tempo fa da Ilaria D'Amico, parole che la Bellucci in particolare non ha accolto con entusiasmo. Soprattutto perché il gossip vuole che Cassel abbia tradito in più di un'occasione l'ex moglie, tenendo in piedi il loro matrimonio solo per questioni d'immagine. Senza considerare che la stessa Bellucci non ha mai chiarito i rumors a riguardo, scoppiati diversi anni dopo il divorzio da Cassel. Un no comment riferito in un'intervista a Vanity Fair che secondo Blitz Quotidiano nasconderebbe in realtà la presenza di una seconda donna, una certa brasiliana con cui Cassel avrebbe convissuto per un anno prima di essere scoperto dall'ex moglie.

© Riproduzione Riservata.