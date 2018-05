Vincitore Palma d'oro, Festival di Cannes 2018/ Chi è? I pronostici e le ultime indiscrezioni

Chi vincerà la Palma D'oro al Festival di Cannes 2018? Continuano i pronostici e il toto-vincitore ma ecco quali sono i titoli più accreditati...

19 maggio 2018 Anna Montesano

Festival di Cannes 2018

Il Festival di Cannes si avvia al termine e scoppia il toto vincitore con la Palma d'Oro 2018 che verrà assegnata in serata. Sono in tanti a provare ad anticipare il possibile vincitore, e sembra proprio che al momento in pole position ci sia "Capharnaum" della regista libanese Nadine Labaki. Un film che sembra contenere tutto ciò che serve per vincere: pellicola avvincente e ricca di significato. Ambientato a Beirut, racconta una storia dickensiana e feroce. Ha per protagonista un bambino intelligente ed eroico che rappresenta l’arte di sopravvivere. Tra gli altri papabili abbiamo Shoplifters di Horozaku Kore’eda, regista giapponese già conosciuto ai festival e dotato di grandissimo talento. Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher è invece ispirato al cinema di Ermanno Olmi e dei fratelli Taviani. Le recensioni straniere sono molto positive, le intenzioni della regista sono state apprezzate. Alice ha inoltre già vinto un Gran Premio della Giuria per Le Meraviglie.

FESTIVAL DI CANNES: TOTO-VINCITORE PALMA D'ORO 2018

Cold War del polacco Pawel Pawlikowski racconta invece una storia ricca d'amore tra due artisti. Il film stilisticamente, girato in un bianco e nero, è perfetto. Chiudiamo la top five dei favoriti con Black klansman di Spike Lee. Il film racconta la storia vera di un poliziotto nero, interpretato da John David Washington, figlio di Denzel, che si infiltra nel Ku Klux Klan, aiutato da un collega bianco, Adam Driver. Si ipotizza, infine, che il film russo Leto e Dogman di Mattia Garrone, non abbiano speranze riguardo la vittoria finale nonostante siano due film comunque ben fatti. Non ci resta che attendere quindi poche ore per scoprire il verdetto finale. Ricordiamo che la scorsa edizione fu assegnata a The Square, del regista svedese Ruben Östlund.

