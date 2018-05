Vincitori Ballando con le stelle 2018/ Chi sono? Gessica Notaro favoritissima: Giovanni Ciacci la sorpresa?

Vincitori Ballando con le stelle 2018: Gessica Notaro resta la grande favorita per il trionfo finale, crolla la quota di Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.

19 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Gessica Notaro e Stefano Oradei

Chi vincerà Ballando con le stelle 2018? Sei coppie si sfidano questa sera per portare a casa il titolo di vincitore del programma di Milly Carlucci. Tante sfide di ballo, su diversi stili, per arrivare all’elezione di campione assoluto di Ballando con le stelle 2018. A sfidarsi nell’ultima puntata dello show più longevo della Rai saranno Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. Solo una coppia sarà il vincitore. Tra le coppie finaliste, il pubblico che decreterà il vincitore attraverso il televoto, ci sono già le preferite dei telespettatori. I pronostici dei bookmakers saranno confermati o ci saranno clamorose sorprese? La grande favorita resta sicuramente Gessica Notaro, ma andiamo a scoprire tutte le quote.

VINCITORI BALLANDO CON LE STELLE 2018: LE QUOTE DELLE COPPIE FINALISTE

I bookmaker non hanno dubbi e scommettono su Gessica Notaro come vincitrice di Ballando con le stelle 2018. L’ex Miss, in coppia con Stefano Oradei, occupa il primo posto nel podio dei pronostici con la vittoria quotata a 1.45. Al secondo e terzo posto del podio dei quotisti ci sono Francisco Porcella con la ballerina Anastasia Kuzmina e l’esperto d’immagine Giovanni Ciacci in coppia con Raimondo Todaro. Gessica Notaro non sembra avere rivali. Amatissima dal pubblico e molto apprezzata dalla giuria, la Notaro è finita nelle grazie anche dei bookmaker. La vittoria di Francisco Porcella, invece, è quotata a 6.50. Stessa quota anche per Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Se fino a poche settimane fa la coppia Ciacci-Todaro sembrava non avere chanche, negli ultimi giorni la quota è crollata e l’eventuale vittoria non sarebbe così sorprendente. Non sembrano avere possibilità, invece, Giaro Giarratana che si gioca a 8,00, Cesare Bocci, quotato a 33 e Nathalie Guetta giocata a 50.

© Riproduzione Riservata.