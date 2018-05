ALDO, GIOVANNI E GIACOMO - LIVE ON STAGE/ Su Rai 2 i migliori sketch del trio comico

Lo spettacolo “Aldo Giovanni e Giacomo – Live on stage” va in onda questa sera, mercoledì 2 maggio, su Rai 2. Il meglio degli sketch del trio comico più famoso d'Italia.

Nel 2016 Aldo Giovanni e Giacomo hanno festeggiato 25 anni di carriera con una grande festa-spettacolo da record: 37 repliche sold out e più di 200 mila spettatori in 15 città italiane e 5 europee. Questa sera, mercoledì 2 maggio, dalle 21.20 Rai 2 ripropone “Aldo Giovanni e Giacomo – Live on stage” (trasmesso per la prima volta il 16 febbraio 2017), una cavalcata nella storia del trio comico più famoso d’Italia. In occasione della loro festa Aldo, Giovanni e Giacomo ripercorreranno i loro più grandi successi, riproponendo gli sketch più celebri, a partire da: i Corti, Tel chi el telùn, Anplagghed e tanti altri. In scena ci sarà anche Silvana Fallisi, moglie di Aldo, e presenza fissa nei film (Chiedimi se sono felice, Tu la conosci Claudia?, Il cosmo sul comò e La banda dei Babbi Natale, solo per citarne qualcuno) e negli spettacoli del trio. La regia televisiva di “Aldo Giovanni e Giacomo – Live on stage” è di Morgan Bertacca, mentre in teatro lo spettacolo è stato diretto dal grande performer Arturo Brachetti.

Il meglio di Aldo, Giovanni e Giacomo

Aldo, Giovanni e Giacomo saranno inoltre accompagnati dal vivo dalla grande orchestra dei The good Fellas, come in Tel chi el telun. In occasione dello spettacolo “The best of Aldo, Giovanni e Giacomo – Live 2016”, Giacomo Poretti è stato intervistato da Avvenire a cui ha spiegato come hanno scelto il meglio dei loro sketch: “È stata durissima, e dopo lunga discussione abbiamo deciso di riproporre i sei-sette pezzi più significativi della nostra carriera per coprire due ore e dieci di spettacolo, non si può fare di più…”. Nel corso della serata, il pubblico di Rai 2 potrà rivedere: i gemelli nell’utero della mamma, i tre medici, i tre poliziotti, la gita in montagna in tenda, la galleria d’arte e Pdor. I tre comici si sono conosciuti nel 1991 al Caffè teatro di Malpensa, dove prima di costituire il trio facevano improvvisazione comico. Poi nel 1992 hanno debuttato come trio su Rai 3 nel Tg delle Vacanze di Zuzzurro e Gaspare.

