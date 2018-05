ANAHI RICCA/ L'esperta di moda e Maria De Filippi: "Tra noi è nata subito una grande intesa professionale"

Anahi Ricca, esperta di moda di Maria De Filippi, si racconta in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: carriera, collaborazione a Mediaset e scelte degli abiti.

02 maggio 2018 - agg. 03 maggio 2018, 0.10 Annalisa Dorigo

Anahi Ricca

La conosciamo per la sua partecipazione a Uomini e donne, dove commenta le sfilate a tema di dame e cavalieri del Trono Over. Ma Anahi Ricca non è solo questo: è lei infatti una fidata collaboratrice di Mediaset e da oltre vent'anni si occupa del look di conduttori e conduttrici, tra i quali ovviamente Maria De Filippi per Amici, C'è posta per te, Uomini e donne e persino il Festival di Sanremo. Per la prima volta Anahi Ricca si racconta in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ripercorrendo la sua carriera, nata nel mondo dell'editoria: "Ho cominciato prima lavorando nell'edizione tedesca di Vogue e poi anche per qualla italiana. Poi mi hanno proposto di lavorare in tv (...) Ho scoperto che rispetto alle riviste lì mi divertivo di più". La prima esperienza televisiva è stata nel 1989 su Rai 3 mentre il passaggio a Mediaset è avvenuto con Alberto Castagna per Stranamore. E da allora tra Anahi e il Biscione la collaborazione non si è più conclusa.

LA COLLABORAZIONE CON MARIA DE FILIPPI

Nell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Anahi Ricca spiega di avere fatto varie esperienze a Mediaset fino a quando ha conosciuto Maria De Filippi, cominciando a collaborare costantemente con lei: "Non ricordo il momento preciso, sono arrivata a lei ed è nata subito una grande intesa professionale e una bella amicizia". Da quel momento l'esperta di moda non ha collaborato solo con Queen Mary ma anche con i protagonisti dei suoi programmi, aiutandoli nella scelta dei vestiti. È questo ad esempio il caso di Rudy Zerbi e Giusy Ferreri. Per quanto riguarda invece la sua presenza a Uomini e donne, si è trattato di una specie di scherzo della conduttrice: "Onestamente non lo so nemmeno io perché ho cominciato ad apparire in tv. Lei ha avuto questa idea per il Trono Over e io ho accettato. In studio non ci sono mai entrata". Anahi ha le idee chiare sullo stile degli abiti del presentatore che non devono essere troppo eccentrici. Ecco perché per Maria De Filippi non vuole nulla di eccessivo.

LO STILE DI MARIA DE FILIPPI

Anahi Ricca scegli gli abiti che Maria De Filippi indossa per tutte le sue trasmissioni, preferendo mantenere una regola ovvero la semplicità: "Non è solo una sua scelta, ma un mio modo di vedere l'abbigliamento quando entri nelle case di così tanti italiani". Anche se per i vari programmi ci sono delle differenze: per C'è posta per te, ad esempio, vengono scelti abiti classici ed eleganti mentre ad Amici (seguito soprattutto dai giovani) si prediligono capi di tendenza con idee innovative. Diversa è invece la strategia per Uomini e donne, che va in onda nella fascia pomeridiana: "Non amo molto la parola casual ma effettivamente l'abbigliamento è identico a quello di qualsiasi donna nella sua quotidianità. Qui la parola chiave è comodità". L'idea è sempre la stessa ovvero evitare gli eccessi, come evidenziato anche dalla partecipazione di Maria De Filippi al Festival di Sanremo lo scorso anno.

© Riproduzione Riservata.