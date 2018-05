AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER/ Su Italia 1 il film con Mike Myers (oggi, 2 maggio 2018)

Austin Powers in Goldmember, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Mike Myers, Beyoncé, Michael Caine, alla regia Jay Roach. Il dettaglio.

02 maggio 2018 Cinzia Costa

il film comico in seconda serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE ROBERT WAGNER

Austin Powers in Goldmember, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 23.50. Una pellicola di genere comica del 2002 che è stata interpretata da Mike Myers, che nel film interpreta ben quattro personaggi differenti, tra cui Austin Power. Mike Myers è un attore cinematografico americano noto anche per altre importanti interpretazioni in film come Bastardi senza gloria, Terminal e Il gatto... e il cappello matto. È inoltre protagonista dell'intera saga iniziata nel 1997 con Austin Powers: Il controspione. Austin Powers in Goldmember è infatti il terzo capitolo dell'epopea cinematografica dedicata all'eccentrico personaggio interpretato da Myers. Il resto del cast del film è poi composto da Beyoncé, Michael Caine, Michael York, Robert Wagner, Seth Green e Mindy Sterling. La regia è stata invece curata da Jay Roach, regista statunitense che ha diretto l'intera trilogia ed altri film di spessore come L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo e Ti presento i miei. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER, LA TRAMA DEL FILM COMICO

L'agente segreto Austin Power è di nuovo in circolazione per fermare due dei suoi nemici giurati. Dottor Male e Mini me, infatti, sono riusciti ad evadere dalla struttura detentiva nella quale erano rinchiusi. Intanto il professore Male pianifica di assumere il controllo del mondo intero alleandosi con Goldmember. Il suo piano consiste nel tornare indietro nel tempo per modificare alcuni eventi e neutralizzare l'agente segreto Nigel Power. Austin interviene e viaggia indietro nel tempo fino al 1975 con l'intenzione di salvare suo padre e intralciare il piano di conquista del dottor Male. Ad aiutarlo nell'impresa sarà Foxxy, una sua vecchia conoscenza.

© Riproduzione Riservata.