Aida Nizar, Grande Fratello 2018/ Croce e delizia del reality: perché ha sempre una penna in mano?

02 maggio 2018 Valentina Gambino

Aida Nizar, croce e delizia del Grande Fratello 2018. Mentre il pubblico web caricato a molla crede che la produzione del reality si sia scagliata contro la spagnola, esiste anche una fetta di pubblico che si sta domandando da giorni: per quale motivo la donna ha sempre una penna in mano? Per molti potrebbe trattarsi esclusivamente di un vezzo, di una "conquista" per dimostrare di avercela fatta nella vita visto che, il pezzo che tiene tra le mani è molto costoso e rappresenta un esemplare da collezione. Aida infatti, ha la passione per le penne e il suo gioiellino lo tiene sempre con sé probabilmente anche come un gesto scaramantico. Quella che Aida Nizar stringe tra le mani, quasi fosse il perfezionamento del suo outfit quotidiano, non è una penna qualsiasi ma una costosissima Montblanc "Octavian" Limited Edition Fountain Pen, una special edition realizzata nel 1993 in resina nera e argento ormai rarissima se non online: tra i collezionisti ha un valore che si aggira intorno ai cinquemila euro.

Aida Nizar, le preoccupazioni su Malgioglio e la d’Urso

Nel frattempo, Aida Nizar non riesce a darsi pace e non capisce per quale motivo Cristiano Malgioglio ce l’abbia così tanto con lei: “Non riesco a capire perché questo uomo mi odia così tanto, parlo di Cristiano. Voleva farmi uscire. Lui ama le donne io lo so, ma ce l’ha con me. Io sono la vittima non la carnefice. Per i telespettatori però sarò il carnefice? Tu sai che è troppo importante che video possono vedere, anche se c’è il 24 ore, ma è troppo importante quello che fanno vedere. Io non è che mi preoccupo, sono più che preoccupata, io sono delusa”. La spagnola si è scagliata anche contro la conduttrice del Grande Fratello, tanto da affermare: “Ma perché mi hanno trattata così? Mi hanno detto provocatrice. Voi pensate che Barbara mi ha aiutata? Ha detto che provoco. Perché non ha detto ‘è arrivato il ciclone spagnolo?’. Questo non mi aiuta qui. Quindi davvero credete che Barbara mi ha aiutata con quello che ha detto? Perché lei era molto arrabbiata. Spero che non esco”. Tutto questo, in riferimento alla puntata di lunedì sera dopo i provvedimenti e la squalifica a Baye Dame.

