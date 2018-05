Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso/ “Amore solo per tre anni…”, le dichiarazioni shock

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, il cantante di Cellino San Marco si confessa tra le pagine di Oggi: “Con lei è stato amore solo per tre anni, Romina Power non c’entra niente!”.

02 maggio 2018 - agg. 02 maggio 2018, 19.45 Valentina Gambino

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi

Le ultime dichiarazioni di Al Bano Carrisi hanno letteralmente lasciato i fan sotto shock. La sua storia d'amore con Loredana Lecciso infatti, sarebbe durata solo tre anni. Gli altri 15 secondo il cantante, sarebbero stati una sorta di "maschera" da indossare per amore dei due figli nati dalla loro relazione d'amore. Intervistato tra le pagine del settimanale Oggi, il leone di Cellino San Marco ha nuovamente confuso tutti con le sue dichiarazioni. Per Carrisi inoltre, Romina Power non c'entrerebbe nulla in tutta questa questione che farebbe acqua da tutte le parti fin dai tempi dell'Isola dei Famosi. Loredana in quella occasione aveva deciso di lasciarlo in diretta e lui, da perfetto uomo del Sud non ha mai digerito questo boccone amaro. Anche mamma Jolanda non le aveva perdonato un gesto simile, tanto da non parlarle più. "Dopo quell’intervista in cui Loredana dichiarò che voleva lasciarmi, mia madre non le ha più rivolto la parola. È una leonessa: chi ferisce suo figlio non ha scampo…", aveva confessato alcuni mesi fa sempre intervistato tra le pagine di Oggi. Ed intanto Loredana Lecciso resta in silenzio e sui social attraverso le Stories, circa un giorno fa era in direzione Otranto, sempre in Salento ma lontana dal padre dei suoi figli. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Solo tre anni d'amore?

Al Bano Carrisi aveva confessato di non volere rilasciare più dichiarazioni sulla fine della sua storia d'amore con Loredana Lecciso, ed invece... “Ora lo posso confessare: dei diciotto anni trascorsi con lei, soltanto tre sono stati felici. Avevo già capito che tra me e Loredana esistevano nature e aspettative inconciliabili. Non la sto incolpando, sia chiaro. Di questa incompatibilità era consapevole anche lei, ne abbiamo parlato più volte”. Queste parole — in un’intervista esclusiva a Oggi — appartengono ad Al Bano Carrisi. Il leone di Cellino San Marco, ha finalmente svelato dei dettagli sulla fine del suo rapporto con la Lecciso, precario fin dai tempi della sua passata partecipazione all’Isola dei Famosi. “Al ritorno dall’Isola avevo chiare le idee: l’incompatibilità e l’intempestività del suo “lo lascio” mi fecero capire che con Loredana non c’era più futuro e siamo andati dall’avvocato. Dal 2005 il nostro rapporto non è più stato quello di una coppia”. Ed allora perché in questi anni ci sono state continue smentite di crisi? Carrisi parla di rispetto per i suoi figli.

Al Bano e Loredana: ecco perché è finita, ma Romina non c’entra

Per Al Bano infatti, i figli nati dall’unione con Loredana Lecciso avevano il diritto di crescere con i genitori. “Non volevo infliggergli le stesse sofferenze di Cristel e Uga (Romina jr, ndr) quando la loro famiglia si è disfatta. Erano ancora bambine, non potevano capire”, ha chiarito Al Bano. Oggi, invece, “Jasmine e Bido hanno 17 e 16 anni: meritano lo stesso rispetto di quando erano piccoli, ma è stato molto più facile spiegargli perché una coppia si può dividere”. Carrisi ha nuovamente negato la crisi per colpa di Romina Power: “Una donna incontenibile, ma mi sono sempre sottratto alla richiesta di baci da parte del pubblico, non ho mai detto nulla per alimentare il sogno di vederci riuniti anche nella vita”. Quali sarebbero i suoi attuali sentimenti nei confronti dell’ex moglie? “Il sollievo di una pace ritrovata, la gioia di vederla serena e di condividere il ruolo di nonni. E un affetto profondo. Ma nel suo Dna c’è l’inquietudine, l’orgoglio, la ricerca di radici da cui fugge, l’instabilità. Tutto questo è troppo per il mio cuore stanco”.

