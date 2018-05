Al Bano e Romina Power tornano insieme?/ Si, ma solo come nonni. Intanto Loredana Lecciso resta in silenzio...

Al Bano e Romina Power tornano insieme ma solo come nonni. I due cantanti in attesa della nascita del figlio di Cristel. Intanto Loredana Lecciso rimane in disparte

02 maggio 2018 Anna Montesano

Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso e Romina Power

Al Bano Carrisi continua ad essere il protagonista indiscusso del gossip italiano. La rottura con la sua seconda moglie, Loredana Lecciso, e il presunto riavvicinamento alla storica ex Romina Power è ancora tema caldo e continua a tenere i fan del cantante di Cellino San Marco sulle spine. Voci autorevoli però smentiscono il riavvicinamento tra Romina e Al Bano, che sarebbe dovuto soltanto al fatto che ormai a brevissimo diventeranno nonni. Loredana Lecciso, intanto, decide di rimanere in silenzio dopo le importanti rivelazioni fatte qualche tempo fa a Domenica Live, che hanno trovato la risposta di Al Bano nell'articolo di Roberto Alessi, dove il cantante ha ammesso: «Tutti parlano di me e della mia famiglia, dei miei figli ma non li conoscono. Lei è andata via di casa e mi ha lasciato, sembra che la colpa sia mia solo perché l'ho criticata in televisione».

Al Bano Carrisi in cerca di serenità

Al Bano Carrisi è però deciso a ritrovare un po' di quella serenità perduta in questi ultimi mesi. E ciò che assicura al cantante di trovare la sua felicità è la nascita del suo primo nipotino, figlio di Cristel. Anche la sua cara amica, Paola Picilli, recentemente intervistata per il settimanale Vero, ha infatti ammesso: "L'ultima volta che ho parlato con Al Bano l'ho sentito sereno e felice all'idea di diventare nonno. È sempre proiettato verso il futuro, sui suoi figli e sulla sua famiglia. - e ancora - Una delle sue gioie più grandi è stata il matrimonio di Cristel. L'ho visto con la cravatta solo in due occasioni: alle nozze di Cristel e alle mie. Era felice. Al Bano è vulcanico, fa sempre progetti". Il riavvicinamento a Romina Power quindi c'è, ma soltanto come genitori di Cristel e nonni del nascituro.

