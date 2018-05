Amici 2018/ Ed. 17, novità nella Casette e cambio di guardia tra i professori? Lo scoop su Stefano De Martino

02 maggio 2018 Anna Montesano

Amici 17

Momenti di sconforto nella scuola di Amici, soprattutto per la squadra Blu. Matteo continua ad essere perplesso a causa dello stop di Rudy Zerbi ma la più amareggiata è Carmen, delusa dalla sconfitta di sabato scorso. E mentre qualcuno pensa ancora alla sconfitta della scorsa settimana, in casetta arrivano le prime assegnazioni per la diretta di sabato sera. Per la squadra Bianca: Luca dovrà cimentarsi su Wuthering Heights, La fine, Sorry, Malelingue. Valentina si preparerà You and me (Celentano), Applause, Guarda che Luna e Big Spender. Nella puntata di Amici 17 di oggi, 2 maggio, scopriremo le assegnazioni della squadra Blu per quanto riguarda il ballo e probabilmente anche le prime del ballo. Chi vincerà la prossima sfida a squadre e quali polemiche ancora ci attendono?

STEFANO DE MARTINO AL POSTO DI GARRISON?

Intanto spunta già una succulenta anticipazioni su quella che sarà la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi che riguarda in primis Stefano De Martino. Dopo una proficua avventura come inviato dell'Isola dei Famosi, Stefano è tornato ad Amici, nel cast dei ballerini professionisti ma, il prossimo anno, potrebbe avere un ruolo diverso. "Pare che Maria De Filippi sia intenzionata ad annoverare il suo ex allievo come professore di danza moderna, chissà, forse al posto di Garrison Rochelle. - si legge su Nuovo Tv, in edicola da ieri - Il coreografo texano comincia a mostrare un po' di stanchezza. Ciò che lo sprona a continuare potrebbe essere la stima nei confronti della star di Canale 5: 'Maria è una donna special, ringrazio il cielo per averla incontrata', ha spiegato lui". Che l'indiscrezione venga presto confermata? Chissà...

