Antonella Clerici dà l'addio a La prova del cuoco/ Video, "E' una mia scelta": rifiutata l'offerta della Rai

Antonella Clerici dà l'addio a La prova del cuoco il 1° giugno 2018: dopo 18 anni la conduttrice abbandona il celebre cooking show di Rai 1, "è una mia scelta"

Antonella Clerici dà l'addio a La prova del cuoco: quella del 1° giugno 2018 sarà l’ultima puntata condotta dalla celebre artista di Legnano dopo diciotto anni. La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma nella puntata di ieri, del 1° maggio 2018, la conduttrice italiana ha dato l’ufficialità: questa sarà l’ultima edizione che la vedrà al timone. Lanciato da lei il 2 ottobre del 2000, La prova del cuoco è tra i cooking show più amati del piccolo schermo e ora cambierà padrone di casa. Già nel corso de L’Intervista di Maurizio Costanzo, Antonella Clerici aveva affermato di voler cambiare i suoi ritmi lavorativi: come sottolineato nel corso della puntata di ieri, è stata una sua decisione quella di lasciare la conduzione del cooking show di Mamma Rai ma non è esclusa una sua permanenza nella rete ammiraglia. Rifiutata l'offerta di proseguire con il 'suo' show, ma possibili nuovi progetti e nuovi programmi, magari un talent come accaduto con Io canto…

ANTONELLA CLERICI DA' L'ADDIO A LA PROVA DEL CUOCO

Antonella Clerici, come vi abbiamo riportato, ieri ha annunciato ufficialmente il suo addio a La prova del cuoco, ecco le sue parole: “Un mese esatto alla fine de La Prova del cuoco, al 1° di giugno. La prova del cuoco continua, è una grande trasmissione, con o senza di me. Vi abituerete tutti”. Ha poi continuato Antonella Clerici, dopo aver ascoltato la canzone "Se mi lasci non vale": “L’unica cosa che mi sento di dire, perché non mi piace essere ipocrita con il pubblico, non lo sono mai stata e ho detto sempre la verità, è che è vero quello che leggete: il 1° di giugno lascerò La prova del cuoco dopo diciotto anni. E’ una mia scelta, non è colpa di nessuno: è vero, ma adesso non ne parliamo più. Ne riparleremo il 1° giugno, quando faremo una grande festa e vi racconterò tutto”. E ora chi prenderà il suo posto? I principali siti specializzati indicano Elisa Isoardi, attualmente al timone di Buono a sapersi e tenuta in grande considerazione dai vertici Rai.

