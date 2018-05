Barbara D'Urso e Federica Panicucci diventano amiche? / Baye Dame riavvicina le rivali: "reazione giustissima"

Il Grande Fratello mette tutti d'accordo? Barbara D'Urso e Federica Panicucci sono pronte a dimenticare anni di punzecchiature e battutine? Ecco le parole della conduttrice

02 maggio 2018 Hedda Hopper

Federica Panicucci, Mattino 5

E' pace fatta tra Barbara D'Urso e Federica Panicucci? Dopo anni e anni di stoccatine, battutine e indifferenza, sembra che per le due sia arrivato il momento di andare oltre ed è tutto merito del Grande Fratello più trash degli ultimi anni. Alla vigilia della prima del reality di Canale 5 in molti ci siamo chiesti se Federica Panicucci avesse messo da parte mesi e mesi di indifferenza per piegarsi al volere dei vertici Mediaset e impostare il suo Mattino 5, per la maggior parte delle puntate, proprio sul Grande Fratello 2018. Nei giorni scorsi questo "avvicinamento" tra le due conduttrici si era già notato visto che a Mattino 5, dal fare finta che i programmi della D'Urso non esistessero, non si parla d'altro, ma oggi tutto è ulteriormente cambiato confermando, a questo punto, che le due potrebbero addirittura diventare amiche e colleghe con tutto quello che questo significa, ma cosa è successo stamattina?

LE PAROLE DI FEDERICA PANICUCCI

Federica Panicucci ha aperto la sua ultima ora dedicata al gossip e ai reality proprio parlando della puntata di lunedì sera e quello che è successo a Baye Dame e non solo. In particolare, la conduttrice ha definito una "reazione giustissima" quella di Barbara D'Urso confermando in pieno quello che la napoletana ha detto e definendolo addirittura il "pensiero di tutti noi" e quindi anche il suo. Dall'indifferenza totale a confermare il pensiero di Barbara D'urso sembra che la Paniccui abbia fatto un bel passo avanti. Dopo quello che succede a Mattino 5, anche la conduttrice napoletana avrà modo di ricambiare facendo qualcosa nei suoi programmi pomeridiani proprio a favore della collega? I fan adesso si aspettano di sì, lo vedremo presto?

