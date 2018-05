Baye Dame Dia/ Dalla squalifica dal Grande Fratello 15 alle accuse di Vladimir Luxuria (Pomeriggio 5)

Baye Dame Dia, cos'è accaduto dopo la squalifica dal Grande Fratello 15? Arrivano le accuse di Vladimir Luxuria a Mattino 5. Se ne parlerà anche a Pomeriggio 5?

02 maggio 2018 Anna Montesano

Baye Dame Dia

Da lunedì scorso, Baye Dame non è più un concorrente del Grande Fratello 15. Come il pubblico di Canale 5 ben sa, il ragazzo è stato squalificato a causa del comportamento avuto nei confronti di Aida Nizar. “L’opinione pubblica non ha dubbi, e nemmeno il Grande Fratello: le aggressioni e la violenza non hanno niente a che fare con lo spirito di questo programma” ha letto Barbara D'Urso nel corso della diretta, annuciando perciò il provvedimento disciplinare: squalifica immediata per lui. Un episodio che ha fatto infuriare l'opinione pubblica e che ancora fa discutere, soprattutto per la scelta della produzione e della conduttrice di accogliere comunque il ragazzo in studio dopo quanto accaduto, gesto trovato incoerente con quanto dichiarato, e anche con durezza, nella Casa.

LE ACCUSE DI VLADIMIR LUXURIA

Tanti hanno condannato Baye Dame per il suo comportamento. Tra questi anche Vladimir Luxuria che, a Mattino 5, ha espresso la sua opinione sul caso. "Sono scioccata da Baye Dame che conosco perché ha lavorato in un locale che ho gestito perché una persona che ha subito bullismo non può scagliarsi contro una donna così. - ha dichiarato la Luxuria a Federica Panicucci - La stessa Patrizia che ha dichiarato di aver subito violenza nella sua vita, si trasforma in carnefice dicendo a Danilo di fare la pipì addosso ad Aida. Ma cosa pensano che usciranno dalla casa e andranno a fare le serate? Vi prenderanno a fischiate”. Di Baye Dame si parlerà anche oggi, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, la prima dopo la squalifica del ragazzo dalla Casa del Grande Fratello.

