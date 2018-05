CHI L'HA VISTO?/ Anticipazioni puntata 2 maggio: i casi di Mario Bozzoli e Luigi Celentano

Nella puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 2 maggio alle 21.15, in diretta su Rai 3, tutti gli aggiornamenti e le ultime novità delle indagini sul giallo di Marcheno.

02 maggio 2018 Elisa Porcelluzzi

Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto?

Questa sera, mercoledì 2 maggio, alle 21.15 su Rai 3 si rinnova l’appuntamento settimanale con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Nel corso della puntata si parlerà del caso di Mario Bozzoli, giovane imprenditore di Marcheno sparito tre anni fa dentro la sua azienda. Per il suo omicidio sono indagati i due nipoti, Alex e Giacomo Bozzoli, e due ex operai della ditta, Oscar Maggi e il senegalese Aboagye “Abu” Akwasi. Dopo gli accertamenti dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo è ormai certo che l’imprenditore non sua finito dentro l’inceneritore: “Se il corpo fosse finito nel forno in questi due anni si sarebbero trovate delle tracce. L’attenzione va dunque spostata altrove. I risultati negativi dell’analisi su forno e scorie sono comunque un dato positivo”, ha comunicato la Procura, come riporta Il Giorno. Comunque Bozzoli non sarebbe uscito vivo dalla sua fonderia e ora si consolida l’ipotesi che il corpo sia stato portato fuori dall’azienda servendosi di un furgone.

La scomparsa di Luigi Celentano

Questa sera a “Chi l’ha visto?” si affronterà anche il giallo della scomparsa di Luigi Celentano, detto “Gigino wi-fi”. Il 18enne è sparito da Meta il 12 febbraio 2017. Secondo il padre Giovanni dietro la scomparsa del figlio potrebbe esserci un incontro clandestino di boxe: “Luigi mi chiese di allenarlo in vista dell'incontro con un suo coetaneo”, ha detto qualche mese fa Giovanni Celentano al programma di Rai 3. La madre Fulvia, invece, ha smentito questa ipotesi: “Non mi risulta che mio figlio fosse dedito al pugilato. A casa della nonna si allenava con i pesi, ma solo per sentirsi più bello perché era un tipo piuttosto vanitoso”. Prima di allontanarsi, Luigi denunciò Gennaro, compagno della madre Fulvia. La donna, però, esclude qualsiasi coinvolgimento dell’uomo e a “Chi l’ha visto?” ha raccontato: “Prima di allontanarsi Luigi ha distrutto la scheda sim del suo cellulare, lo so perché ho trovato i frammenti a casa. Perché voleva isolarsi?”.

