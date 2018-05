Carolyn Smith, Ballando con le Stelle/ “Mai vergognarsi della malattia, ma combattere” (La Vita in Diretta)

Carolyn Smith, giurata di Ballando con le Stelle, a La Vita in Diretta: “Il tumore è tornato, ma lo ucciderò”. Le ultime notizie sulla coreografa, che combatte il cancro al seno

02 maggio 2018 - agg. 02 maggio 2018, 19.30 Silvana Palazzo

Carolyn Smith a La Vita in Diretta

Carolyn Smith non si nasconde, anzi ci mette la faccia per aiutare chi non è fortunata come lei. La malattia le ha permesso di conoscere un mondo nel quale alcune donne dopo la chemioterapia non vengono accolte a casa dai mariti o perdono il lavoro per il tumore. «È successo anche a me di perdere il lavoro», ha raccontato la giurata di Ballando con le Stelle a La Vita in Diretta. Così ha deciso di parlare, anche se in Italia non è affatto facile: «Quando durante le terapie chiedevo di mettere un po' di musica, mi dicevano di no per una questione di rispetto. Rispetto? Bisogna parlare, non avere paura». Carolyn dunque ha portato la sua positività in un ambiente nel quale è difficile sorridere. «Non è una situazione facile, io metto sempre più positività quando posso. Quando sparisco dai social vuol dire che non sto bene. Voglio far vedere il lato positivo, non quando sto male». Con Francesca Fialdini ha parlato anche del malore che ha avuto durante una pausa pubblicitaria a Ballando con le Stelle: «Di solito porto sempre con me una busta di cioccolatini da mangiare durante la puntata, ma quella sera era finita perché tutti ne avevano preso un po'. Io non avevo mangiato, quindi ho cominciato a non sentirmi bene. Non volevo vomitare davanti alle telecamere. Proprio in quel momento Paolo mi ha visto e ha capito subito che non stavo bene, quindi mi ha portato un po' di frutta». Per questo ha deciso di ringraziarlo sui social. Nel tempo comunque è cambiato l'approccio di Carolyn Smith con la malattia: «La prima volta ero incosciente, non facevo domande. Stavolta sono cosciente di quello che devo affrontare. Mi sono chiesta perché sia successo a me, ma ho voglio vincere questa battaglia. Quest'esperienza mi ha cambiato la vita in positivo. Ho trovato persone che mi hanno proiettato in un mondo fantastico». (agg. di Silvana Palazzo)

LA BATTAGLIA CONTRO IL TUMORE: “IO VOGLIO VIVERE”

Carolyn Smith ha raccontato a La Vita in Diretta dove affonda le radici la sua incredibile energia: «Sono stata la disperazione di mia madre, mi ha fatto fare ballo e sport per calmarmi, ma non è servito. All'inizio mi piaceva la ginnastica artistica, poi mi sono fatta male, quindi mi sono dedicata alla danza». Su Raiuno ha svelato anche come ha conosciuto il marito: «Veniva con la sua fidanzata a prendere lezioni da me. Io ero già sposata, quindi non guardavo nessuno. Io non sapevo che aveva una cotta per me. L'ho scoperto quando mi sono separata. È nata un'intesa e ora stiamo insieme da tanto tempo». Per la precisione 21 anni, caratterizzati da alti e bassi. «Abbiamo fatto tanto per restare insieme», ha spiegato Carolyn Smith. La sua grinta comunque le è stata utile per lottare contro la malattia. La spiegazione è semplice per Carolyn Smith: «Mi piace vivere». Poi prova a non commuoversi: «Ho promesso di non piangere oggi». (agg. di Silvana Palazzo)

CAROLYN SMITH A LA VITA IN DIRETTA

Carolyn Smith ospite de La Vita in Diretta oggi, mercoledì 2 maggio 2018. «Ciao a tutti, tra poco con Francesca (Fialdini, ndr). Voi dovete seguirci», ha dichiarato la giurata di Ballando con le Stelle in un video pubblicato sulle pagine social del programma di Raiuno. Chissà se la coreografa parlerà della battaglia che sta conducendo da tempo, quella contro la malattia. Sabato scorso si è presentata al grande pubblico del dance show di Milly Carlucci con un nuovo look, senza capelli, per lanciare un messaggio a chi combatte contro un male. Non bisogna mollare mai, anche quando ci si sente poco bene. Lo ha ribadito poi Carolyn Smith, che dopo la puntata ha rivelato di essere stata colta da un malore durante una pausa pubblicitaria. A “salvarla” Paolo Belli, come ha raccontato la giurata in un video su Instagram. «Con un piccolo sguardo da lontano ha capito che stavo male durante una pausa pubblicitaria. Mi ha salvato da una brutta situazione perché avevo una bassa pressione all'improvviso. E la nausea, pensavo di dover rimettere. Poi mi ha portato qualcosa da mangiare, grazie Paolo ti adoro».

CAROLYN SMITH E IL TUMORE AL SENO

Presidente di giuria di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith ha parlato della sua nuova battaglia contro quello che definisce «l'intruso», il cancro al seno. Lo ha fatto ad esempio ai microfoni del settimanale Chi, a cui ha raccontato che il tumore è tornato. «Nonostante abbia fatto la mastectomia al seno sinistro qualche cellula è sfuggita, ma questa volta io e Ivy le uccidiamo tutte!». Il cancro è tornato, ma il coraggio non è mai andato via. E infatti la giurata affronta la malattia con estrema determinazione. Ivy comunque è il nome che Carolyn ha dato alla macchina per la chemioterapia a cui si sottopone il venerdì, il giorno prima della diretta di Ballando con le Stelle. «Fisicamente sto abbastanza bene, il momento critico è passato. La settimana scorsa la seduta è durata otto ore, oggi mi hanno fatto un po' di sconto: cinque [...] L'importante è fare qualcosa per non pensare. Sto anche tenendo un diario, così magari scrivo un altro libro», ha spiegato Carolyn Smith.

