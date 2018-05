Charlotte compie 3 anni, buon compleanno/ Tutto quello che sappiamo sulla principessa di Cambridge

Charlotte compie 3 anni, buon compleanno alla piccola principessa: ecco tutto quello che sappiamo sulla secondogenita del Principe William e Kate Middleton.

02 maggio 2018 Valentina Gambino

Charlotte compie 3 anni, tutto quello che sappiamo sulla principessa

Oggi la principessa di Cambridge compie tre anni. Dopo tutta l'attenzione mediatica nei confronti del suo fratello minore Louis, questa volta la famiglia reale concentra le attenzioni sulla secondogenita di casa e dedica alla piccola Charlotte anche un post su Twitter. “Wishing a happy third birthday to Princess Charlotte – thank you all for your lovely messages!” (“Auguri per un felice terzo compleanno Principessa Charlotte - grazie a tutti per i vostri messaggi”, la traduzione). La figlia di William e Kate è già stata ribattezzata dal web come una "diva" e una "star". Ed infatti, a differenza del fratellino maggiore George, lei sembra più affabile e alla mano. Charlotte Elizabeth Diana di Cambridge inoltre, pare trovarsi perfettamente a suo agio anche con il suo ruolo eternamente in vista e il suo modo di fare disinvolto ed estroverso ha già conquistato tutti. Tantissimi sono stati gli auguri social che gli appassionati della Corona hanno voluto scrivere alla piccola per festeggiare il suo compleanno. E moltissimi l’hanno definita "adorabile" e "tenera", augurandole una splendida vita.

Charlotte Elizabeth Diana di Cambridge compie oggi 3 anni. Dopo tutta l’attenzione sul fratellino, finalmente gli occhi dell’intero mondo sono nuovamente puntati su di lei. Dopo la nascita del piccolo Louis, abbiamo scoperto che la secondogenita di William e Kate non ha assolutamente paura dei riflettori ed anzi, si concede sempre con un sorriso. Ma non finisce qui. Grazie alla presenza di una tata spagnola a corte, la piccola conosce benissimo la lingua straniera e riesce pure a contare fino a dieci in spagnolo possedendo un talento innato per le lingue. Il duca e la duchessa non rilasciano molte interviste parlando dei figli ma sappiamo che Charlotte possiede una vera passione per il ballo. "Mia figlia ama danzare", ha dichiarato Kate. Anche se più piccola di George, pare le piaccia prendersi cura del fratellino. L'indiscrezione è stata rivelata proprio dalla regina Elisabetta in persona. Charlotte è pazza dell'obiettivo e si mette sempre in posa in maniera serena, naturale e rilassata. Nonostante il sangue blu che scorre nelle sue vene, la piccola non è diversa dagli altri bimbi e così come confessato dalla Middleton, ama disordinare la cucina mentre prepara la pizza per cena e sarebbe molto ghiotta di pasta asciutta.

