DEBITO DI SANGUE/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi, 2 maggio 2018)

Debito di sangue, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Clint Eastwood che ha diretto anche la regia, Jeff Daniels e Anjelica Huston. Il dettaglio della trama.

02 maggio 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco in prima serata su Iris

NEL CAST CLINT EASTWOOD

Debito di sangue, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 21,00. Serata all'insegna del giallo per Iris con la messa in onda della pellicola diretta da Clint Eastwood, che è stata prodotta ed è uscita nelle sale cinematografiche nel 2002. 'Debito di sangue' si pone perfettamente in mezzo a due film di maggior successo, nella comunque sempre qualitativamente piacevole carriera alla regia di Eastwood, come 'Space Cowboys', Tommy Lee Jones e Donald Sutherland nel cast e 'Mystic river', meravigliosa pellicola esaltata dalla presenza di Sean Penn e Tim Robbins. 'Debito di sangue è un thriller d'azione, alla maniera di Eastwood, con la sua malinconica carrellata ai bordi della società americana disillusa, quella del Grande Sogno che diviene incubo a volte, quella dei perdenti soprattutto bianchi anche se nel corso della sua carriera hanno trovato rivalse nel suo cinema anche neri, asiatici, portoricani, i 'bastardi' senza gloria di un'America che non si guarda alle spalle. Nel cast accanto ad Eastwood, perché il vecchio cow-boy prediletto da Sergio Leone si pone davanti e dietro la cinepresa, come in tanti film successivi o precedenti, si presenta un cast raffinato di interpreti come Jeff Daniels e Anjelica Houston. Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

DEBITO DI SANGUE, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Un pericoloso serial-killer suscita l'interesse di Terry McCaleb (Clint Eastwood), vecchio ex agente FBI in pensione, infartato ed ancora convalescente, mai pago, domato dalla salute e dalle vicissitudini. Un americano moderno con la tempra del cow-boy alla fine, questo è McCaleb e ciò non va a genio al suo cardiologo che gli chiede una resa alle sue condizioni di salute rinunciando al caso. Ma McCaleb non ne vuole sapere e inizia le sue indagini aiutato da vecchi amici ancora in servizio all'interno delle forze della polizia investigativa. Un uomo ed una donna, queste sono le vittime sulle quali lavora il vecchio agente federale, una coppia che ha un comune link che McCaleb scoprirà presto. Entrambi erano donatori di sangue ma di un sangue raro, un gruppo sanguigno che l'agente scopre essere anche il suo. Non ci vorrà molto per McCaleb a rivelare l'identità del killer e la verità lo turberà dolorosamente. Il folle omicida è l'amico Buddy, vicino di barca, personaggio che si rivela border-line e che inizierà con McCaleb un gioco quasi infantile tra guardia e ladro, meglio, tra gatto e topo e il topo è il vecchio agente. Jasper 'Buddy', è totalmente folle e rapisce Graciela e il nipote, la donna che prima dell'intervento al cuore dell'agente gli chiese esplicitamente il suo coinvolgimento nelle indagini perché sorella della vittima dal sangue raro, ora McCaleb non ha freni, la resa dei conti è in suo favore, ma non vi riveleremo il finale, per quanto con Eastwood con una pistola in mano, nessuno può minimamente pensare di potersela cavare facilmente.

© Riproduzione Riservata.